Juan David Tejada seguirá jugando con los Switchbacks en la USL Championship

Escuchar audio noticia

El futbolista panameño Juan David Tejada continuará en las filas del Colorado Springs Switchbacks FC, luego de que el equipo ejerciera la opción para la temporada 2025 de la USL Championship.

Tejada viene de coronarse campeón con esta franquicia el pasado sábado, cuando vencieron 3-0 al Rhode Island FC, en el Weidner Field. En este encuentro, el istmeño marcó el primer gol de la jornada e inició la jugada para el segundo tanto para ser designado el jugador más valioso de la final.

“Estoy feliz de volver a Weidner Field para la próxima temporada”, dijo Juan Tejada en una entrevista a Switchbacks FC.

“Fue un momento inolvidable conseguir el campeonato en casa. Espero que podamos brindarles a los fanáticos más emoción y títulos el próximo año”, agregó.

Juan will return for the 2025 season!! Read full article: https://t.co/NVvq0xFrlo #switchbacksfc #wonforthesprings pic.twitter.com/490v2pg7QT

En la campaña 2024, Tejada, de 27 años, marcó cuatro goles y tuvo un promedio de pases precisos del 75.2%. Jugó 37 partidos y sumó 1,493 minutos.

“Decidimos tomar la opción de Juan durante el verano. Lo queremos en el vestuario, en el edificio y en el campo”, dijo Stephen Hogan, director deportivo.

▪️Set the tone 🎶

▪️Brought the flair 💫

▪️Limited chances 🙁



Here are three things that made the 𝙙𝙞𝙛𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙚 in @SwitchbacksFC's USL Championship Final win! ⤵️