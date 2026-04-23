Panamá, 23 de abril del 2026

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    Béisbol

    Juan Diego Alonso se ganó el MVP; Davis Romero conquistó premio al mejor lanzador

    El herrerano se llevó el premio al Jugador Más Valioso, tras recibir el 62.77% de los votos. Por su parte, el coclesano fue seleccionado como Lanzador Más Valioso, al acumular el 48.62%.

    Humberto Cornejo
    Juan Diego Alonso se ganó el MVP; Davis Romero conquistó premio al mejor lanzador
    Juan Diego Alonso se llevó el premio al Jugador Más Valioso. Foto. Cortesía/Fedebeis

    El herrerano Juan Diego Alonso Collado se llevó el premio al Jugador Más Valioso del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, luego de liderar varias estadísticas durante la ronda regular del certamen.

    +info

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    Alonso fue favorecido con el voto ponderado, en el que recibió el 62.77 % de los votos computados, con una amplia ventaja sobre el jugador que ocupó la segunda posición, Arod McKenzie, de Panamá Oeste, con el 11.40 % de los votos, mientras que en el tercer lugar se ubicó Navid Sánchez, de Veraguas, con un 6.89 % de los votos emitidos.

    En la ronda regular, Alonso bateó para .351, con cinco jonrones, 13 carreras empujadas y 12 anotadas en 20 partidos.

    Por su parte, el coclesano Davis Romero fue seleccionado como el Lanzador Más Valioso, al obtener el 48.62 % del voto ponderado, tras completar una destacada temporada en la lomita.

    “Es un sueño, ahora si me puedo retirar tranquilo, he sido seleccionado el mejor lanzador del torneo, un premio que anhelaba”, sostuvo.

    En segundo lugar se ubicó Severino González con un 39.08 %, mientras que el tercer lugar en la votación fue para el chiricano Kevin Miranda con un 3.54 %.

    Romero, en la primera fase, tuvo foja de 1-0 y una efectividad de 0.55, al permitir solo dos carreras limpias en 25.1 episodios (nueve apariciones como relevista). Además, recetó 29 ponches y seis bases por bolas.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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