Panamá, 28 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 28 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Orgullo Nacional

    Juan Moltó se estrena con gol en la pretemporada del CD Extremadura

    El mediocampista panameño ingresó en el segundo tiempo y convirtió el cuarto tanto de la victoria 5-1 frente al Atlético Torremejía.

    Luis Rondón
    Juan Moltó se estrena con gol en la pretemporada del CD Extremadura
    Juan Antonio “Juancho” Moltó anotó al minuto 79 en la victoria por 5-1 del CD Extremadura sobre el Atlético Torremejía. Foto: Cortesía.

    Juan Antonio Juancho Moltó marcó en su primer amistoso con el CD Extremadura y contribuyó a la victoria por 5-1 ante el Atlético Torremejía, disputada el sábado 25 de julio en el campo municipal Willy Ledesma.

    El panameño ingresó en la segunda parte y anotó en el minuto 79. Aprovechó un balón suelto dentro del área y definió para colocar el 4-1.

    Juan Moltó se estrena con gol en la pretemporada del CD Extremadura
    Juan Antonio “Juancho” Moltó celebra junto a sus compañeros el gol que marcó en la victoria por 5-1 del CD Extremadura sobre el Atlético Torremejía. Foto: Cortesía.

    “Me siento agradecido con Dios y satisfecho por la victoria que hemos obtenido. Aproveché la oportunidad del balón suelto dentro del área, pateé a la portería del Atlético Torremejía y anoté el cuarto gol de mi equipo”, explicó Moltó.

    “Este primer triunfo de pretemporada es el resultado del trabajo en equipo y el acompañamiento de nuestro cuerpo técnico”, agregó el jugador, quien vistió el dorsal 32.

    Iker Burgos abrió el marcador en el minuto 25 con un remate de cabeza, mientras que Yael Ballesteros amplió la ventaja desde el punto penal antes del descanso.

    Ángel Rodríguez marcó el tercer tanto del conjunto dirigido por David Rocha en la segunda mitad.

    Tras el descuento local, Moltó anotó el cuarto y Marco Manchón completó la goleada con un disparo desde fuera del área.

    El partido fue el primer ensayo de pretemporada del CD Extremadura ante un rival que compite en la Primera División Extremeña.

    El conjunto de Almendralejo se prepara para debutar en la Primera Federación, tercera categoría del fútbol español, tras conquistar el Grupo 4 de la Segunda Federación y obtener el ascenso directo.

    Moltó continúa a prueba con el equipo. Su gol supone un paso favorable en su intento por convencer al cuerpo técnico y ganarse un lugar en el plantel.

    Luis Rondón

    Estudiante de periodismo

    Última Hora

    • 20:33 Juan Moltó se estrena con gol en la pretemporada del CD Extremadura Leer más
    • 19:56 Vozinha, un fenómeno mediático en la lista de fichajes singulares del fútbol chileno Leer más
    • 19:49 Tenso debate entre ministro del MOP y diputado Vega por puente peatonal  Leer más
    • 18:37 Café con La Prensa: Innovación y conectividad aérea marcan el debate sobre el futuro del turismo  Leer más
    • 18:29 Harold Araúz es el primer abridor de Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Leer más
    • 18:21 Perú muestra intención de adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal tras reunión entre Mulino y Keiko Fujimori Leer más
    • 18:05 Panamá, Chile y Bolivia alinean estrategias geopolíticas y contra el fenómeno de El Niño Leer más
    • 17:46 Cómo se compara Keiko con su padre y qué significa que un Fujimori vuelva a gobernar Perú Leer más
    • 17:40 Feria Nacional de Artesanías 2026: conozca la programación del 29 de julio al 2 de agosto Leer más
    • 17:08 Bancada de Vamos logra quedarse con la Comisión de la Mujer con Paulette Thomas Leer más