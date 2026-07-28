Juan Moltó se estrena con gol en la pretemporada del CD Extremadura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El mediocampista panameño ingresó en el segundo tiempo y convirtió el cuarto tanto de la victoria 5-1 frente al Atlético Torremejía.

Juan Antonio Juancho Moltó marcó en su primer amistoso con el CD Extremadura y contribuyó a la victoria por 5-1 ante el Atlético Torremejía, disputada el sábado 25 de julio en el campo municipal Willy Ledesma.

El panameño ingresó en la segunda parte y anotó en el minuto 79. Aprovechó un balón suelto dentro del área y definió para colocar el 4-1.

Juan Antonio “Juancho” Moltó celebra junto a sus compañeros el gol que marcó en la victoria por 5-1 del CD Extremadura sobre el Atlético Torremejía. Foto: Cortesía.

“Me siento agradecido con Dios y satisfecho por la victoria que hemos obtenido. Aproveché la oportunidad del balón suelto dentro del área, pateé a la portería del Atlético Torremejía y anoté el cuarto gol de mi equipo”, explicó Moltó.

“Este primer triunfo de pretemporada es el resultado del trabajo en equipo y el acompañamiento de nuestro cuerpo técnico”, agregó el jugador, quien vistió el dorsal 32.

Iker Burgos abrió el marcador en el minuto 25 con un remate de cabeza, mientras que Yael Ballesteros amplió la ventaja desde el punto penal antes del descanso.

Ángel Rodríguez marcó el tercer tanto del conjunto dirigido por David Rocha en la segunda mitad.

Tras el descuento local, Moltó anotó el cuarto y Marco Manchón completó la goleada con un disparo desde fuera del área.

El partido fue el primer ensayo de pretemporada del CD Extremadura ante un rival que compite en la Primera División Extremeña.

El conjunto de Almendralejo se prepara para debutar en la Primera Federación, tercera categoría del fútbol español, tras conquistar el Grupo 4 de la Segunda Federación y obtener el ascenso directo.

Moltó continúa a prueba con el equipo. Su gol supone un paso favorable en su intento por convencer al cuerpo técnico y ganarse un lugar en el plantel.