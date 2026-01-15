Juan Pablo Motta abre el LAAC 2026 con 73 golpes en el Lima Golf Club

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Motta consiguió un birdie en el back nine en la ronda 1 del Latin American Amateur Championship

Juan Pablo Motta completó este jueves su primera ronda en el Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026 con 73 golpes (+3), tras cuatro horas y media de juego en el Lima Golf Club, en un estreno que combinó nervios iniciales, momentos de respuesta y un cierre que refuerza su convicción de pelear el corte.

El panameño arrancó en el front nine con dos tropiezos tempranos. Firmó bogies en los hoyos 3 y 5, ambos par 4, en un inicio donde el putter no acompañó.

“Mucho nerviosismo en la mañana, primera ronda del LAAC, un torneo que siempre soñé jugar”, admitió Motta. Aun así, evitó que el arranque condicionara el resto del día y logró mantenerse competitivo.

Oliver Betschart de Bermudas estrecha la mano de Juan Pablo Motta en el green del hoyo 18 durante la primera ronda del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se juega en el Lima Golf Club en Lima, Perú, el jueves 15 de enero de 2026. Fotografía de LAAC.

La segunda vuelta presentó exigencias mayores. En el hoyo 11, uno de los más difíciles del campo, Motta cometió bogie en el par 3 de 226 yardas, castigado por la firmeza de los greens y una ejecución que no permitió margen de error. La reacción llegó en el hoyo 14, donde embocó un birdie que le devolvió sensaciones y lo acercó nuevamente al par de la cancha.

“Levanté un poco en el back. Después del bogie del once metí un buen putt para par y el birdie del catorce fue importante”, explicó.

El cierre volvió a exigir concentración máxima: un bogie en el 16 le añadió presión, pero respondió con par en los hoyos 17 y 18, ambos considerados de alta dificultad.

“Terminar par-par en 17 y 18, que son hoyos duros, me deja contento”, subrayó.

Juan Pablo Motta firma autógrafos para los espectadores en el green del hoyo 18 durante la primera ronda del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se juega en el Lima Golf Club en Lima, Perú, el jueves 15 de enero de 2026. Fotografía de LAAC.

Motta también apuntó al cambio de condiciones respecto a la práctica, influido por una atípica lluvia temprana en la capital peruana.

“Los roughs están muy pesados y los greens cada día más firmes y rápidos. Las banderas ahora te las esconden; hay muchas que no puedes atacar y tienes que jugar al centro y buscar el par”, explicó, remarcando la necesidad de disciplina estratégica.

El debutante contó con un apoyo especial: su hermano Luis Carlos fue su caddie, acompañado por la presencia de otros familiares, incluidos sus padres. “Súper bien acompañado”, resumió.

Motta volverá al campo este viernes a las 11:56 a.m. con un mensaje claro: “Ser mejor que hoy, mantener la actitud, disfrutar la ronda y divertirme”.