Juan Pablo Motta cierra su debut en The Panama Championship con 152 golpes tras 36 hoyos

Noticia

El amateur panameño compitió como invitado en el evento del Korn Ferry Tour y firmó rondas de 75 y 77 en Cerro Viento

El panameño Juan Pablo Motta completó su participación en The Panama Championship 2026 con un acumulado de 152 golpes tras las dos primeras rondas del torneo, luego de presentar tarjetas de 75 y 77 entre la tarde del jueves y la mañana de este viernes en el Club de Golf de Panamá.

Motta, de 26 años y en calidad de invitado, disputó su primer torneo sancionado por el PGA TOUR a través del Korn Ferry Tour, semanas después de finalizar T31 en el Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026 en Lima, Perú.

En la primera ronda, el jueves, inició su recorrido desde el tee del hoyo 10. En ese trayecto registró bogeys en los hoyos 12, 16, 1, 2 y 7, en una jornada marcada por viento fuerte y condiciones demandantes de campo. Su mejor momento llegó en el hoyo 17, donde concretó su único birdie del día. Cerró con 75 golpes.

La segunda ronda, disputada la mañana del viernes, comenzó con mayor estabilidad. Motta jugó par en sus primeros siete hoyos, manteniéndose en control en el arranque del recorrido.

Sin embargo, el cierre resultó cuesta arriba con bogeys en los hoyos 8, 9, 13, 14, 15, 16 y 18, que lo llevaron a firmar una tarjeta de 77 golpes.