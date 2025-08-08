Juárez del Puma Rodríguez deja escapar el sueño de los cuartos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Juárez no pudo confirmarse este jueves como la gran sorpresa de la Leagues Cup al dejar escapar el pase a unos cuartos de final que tenía al alcance de la mano tras empatar 1-1 con New York Red Bulls y perder por 5-3 en una tanda de penaltis.

Los Bravos, donde milita el panameño José Luis Rodríguez, no partían como aspirantes para esta Leagues Cup con nuevo formato, en el que solo avanzan cuatro equipos de la MLS y cuatro de la Liga MX.

Tampoco destacaron en el inicio del Apertura 2025 con dos empates y una derrota en tres jornadas que le situaron penúltimos, pero el conjunto dirigido por el uruguayo Martín Varini se había lucido en la Leagues Cup con un 1-4 ante el Charlotte y un 2-2 con punto extra en los penaltis contra Cincinnati.

Sin embargo, el Juárez no pudo alcanzar el desafío, pese a que lo intentó de todas las maneras en la segunda mitad. El beneficiado fue el Puebla, que sí estará en la fase de los ocho mejores.

Consciente de que a los Red Bulls solo le valía una improbable goleada para entrar en las eliminatorias, Sandro Schwarz volvió a dar rienda suelta a las rotaciones: reservó a jugadores clave como Emil Forsberg y Carlos Coronel y apostó por un once muy joven, incluido el costarricense Andy Rojas.

Los panameños Omar Valencia y Rafael Mosquera no entraron en la convocatoria del onceno neoyorquino.

Your @leaguescup 🔴 NEW YORK RED BULLS STARTING XI 🔴 pic.twitter.com/r8jPHasMIk — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) August 7, 2025

Juárez sí tenía un escenario mucho más favorable, pero le costó imponerse en un inicio trabado de mucho choque y de presiones altas por ambos bandos.

Fue una primera mitad de juego ramplón y muy poco inspirado. La primera ocasión de los mexicanos no llegó hasta el minuto 23 con un disparo inocente del colombiano Óscar Estupiñán.

Su compatriota Jesús Murillo no llegó al descanso. El defensa del Juárez se retiró muy frustrado por lesión en el minuto 33. Esa fue la imagen más relevante de una primera parte tremendamente pobre.

Mejor arrancó la segunda. Una falta para los Red Bulls en el 47 servida por el chileno Marcelo Morales la cabeceó Dylan Nealis para abrir el marcador ante una defensa visitante demasiado tímida.

El gol dejaba fuera al Juárez y los Bravos reaccionaron de inmediato con un Estupiñán que probó los reflejos de AJ Marcucci. Entraron además Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio.

Pero también los Red Bulls movieron el banquillo con su principal dinamita ofensiva por si llegaba el milagro de la goleada: Emil Forsberg, Eric Maxim Choupo-Moting y Mohammed Sofo.

En el minuto 65 tuvo el Juárez una clarísima al contraataque, pero el disparo de Madson careció de colmillo y no inquietó nada a Marcucci.

Siguieron los mexicanos al ataque, ahora ya en asedio total, pero no encontraban la vía del empate: Jairo Torres se quedó a mitad de camino entre un tiro y un centro, Homer Martínez erró incomprensiblemente un remate franco dentro del área, Estupiñán se topó con un enorme Marcucci…

Se le esfumaba el sueño, pero en el minuto 87 apareció Estupiñán, el mejor del Juárez esta noche, con un cabezazo salvador a centro de Torres que mandó el encuentro a los penaltis.

Solo le valía el punto extra para estar en cuartos y el Juárez se quedó con la miel en los labios. Pizarro, clave en la reacción del equipo en la segunda mitad, falló en dos ocasiones: Marcucci adivinó su primer tiro y, en repetición por adelantarse, también detuvo de nuevo al mexicano, lo que supuso la eliminación del Juárez.

Ficha técnica

1. New York Red Bulls: AJ Marcucci; Noah Eile, Dylan Nealis, Tim Parker; Peter Stroud, Daniel Edelman (Emil Forsberg, m.61), Andy Rojas (Eric Maxim Choupo-Moting, m.61), Wiki Carmona (Mohammed Sofo, m.61), Marcelo Morales; Julian Hall (Serge Ngoma, m.76) y Wiktor Bogacz (Adri Mehmeti, m.76). Entrenador: Sandro Schwarz.

1. Juárez: Sebastián Jurado; Jesús Murillo (José García, m.33), Alejandro Mayorga, Denzell García, Moisés Mosquera; Homer Martínez, Guilherme Castilho (Rodolfo Pizarro, m.55); Óscar Estupiñán, Ricardinho (Ángel Zaldívar, m.74), José Luis Rodríguez (Raymundo Fulgencio, m.55); y Madson (Jairo Torres, m.74). Entrenador: Martín Varini.

Goles: 1-0, m.47: Nealis. 1-1, m.87: Estupiñán.

Penaltis: 1-0, Choupo-Moting (gol); 1-1, Estupiñán (gol); 2-1, Eile (gol); 2-1, Pizarro (detiene Marcucci pero se repite por adelantarse y vuelve a atajar); 3-1, Morales (gol); 3-2, García (gol); 4-2, Parker (gol); 4-3, Fulgencio (gol); 5-3, Forsberg (gol).

Árbitro: Víctor Cáceres. Amonestó a Morales en los Red Bulls.

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Leagues Cup jugado en el Sports Illustrated Stadium de Harrison (Nueva Jersey).