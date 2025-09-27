Panamá, 27 de septiembre del 2025

    |
    LIGA MX

    Juárez FC se impone 2-0 a León con gol del panameño José Luis Rodríguez

    EFE
    El panameño José Luis 'Puma' Rodríguez decretó el 2-0 del encuentro.

    El colombiano Oscar Estupiñán y el panameño José Luis Rodríguez guiaron al Juárez a la victoria por 2-0 ante León para subir a su equipo al sexto lugar en la clasificación del Apertura mexicano y meterlo entre los equipos que avanzarán a cuartos de final.

    Los Bravos llegaron a 18 puntos, a seis del líder Cruz Azul y Estupiñán sumó su quinto gol, a tres del brasileño Joao Pedro, el mejor anotador del campeonato con ocho tantos.

    El panameño José Luis Rodríguez celebra el gol anotado. Imagen de X

    En el primer tiempo, Juárez dominó el partido, pero la mala puntería evitó que tomara ventaja, luego de fallas de Oscar García, al 14, y del brasileño Madson, al 18.

    Tras ello, Estupiñán convirtió un penalti al 43 para el 1-0.

    En la segunda mitad, el panameño José Luis ‘Puma’ Rodríguez con un cabezazo decretó el 2-0 final al 62.

    EFE

    Agencia de noticias


