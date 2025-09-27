Juárez FC se impone 2-0 a León con gol del panameño José Luis Rodríguez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El colombiano Oscar Estupiñán y el panameño José Luis Rodríguez guiaron al Juárez a la victoria por 2-0 ante León para subir a su equipo al sexto lugar en la clasificación del Apertura mexicano y meterlo entre los equipos que avanzarán a cuartos de final.

Los Bravos llegaron a 18 puntos, a seis del líder Cruz Azul y Estupiñán sumó su quinto gol, a tres del brasileño Joao Pedro, el mejor anotador del campeonato con ocho tantos.

En el primer tiempo, Juárez dominó el partido, pero la mala puntería evitó que tomara ventaja, luego de fallas de Oscar García, al 14, y del brasileño Madson, al 18.

Tras ello, Estupiñán convirtió un penalti al 43 para el 1-0.

En la segunda mitad, el panameño José Luis ‘Puma’ Rodríguez con un cabezazo decretó el 2-0 final al 62.