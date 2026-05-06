Juegos Intercolegiales Meduca 2026 reunirán a las 16 regiones educativas por primera vez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este miércoles se realizó el lanzamiento de los Juegos Intercolegiales Meduca 2026, para estudiantes de media nacidos en los años 2009, 2010 y 2011 de todo el país. La fase nacional, donde se esperan a más de 2,500 deportistas, será del 22 de julio al 1 de agosto en la ciudad de Panamá, luego de las fases regionales.

En la actividad estuvieron presentes representantes de diversos centros educativos, al igual que representantes de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Instituto Panameños de Deportes (Pandeportes), y la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Los Juegos, que en 2025 sirvieron de vitrina para más de 15 mil alumnos de todo el país que compitieron en distintas disciplinas, regresan este año con un propósito claro: ver las 16 regiones educativas representadas por primera vez en la historia.

Durante la conferencia de prensa mostraron los uniformes que portarán los atletas durante los Juegos. Foto: Carlos Vidal-Endara

Atletas que representaron recientemente a Panamá en ciertas disciplinas durante los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 obtendrán cupo asegurado para los Intercolegiales 2026. Estos deportes son: boxeo, judo, karate, lucha, levantamiento de pesas, tenis, taekwondo y gimnasia.

La decisión, tomada por la Coordinación Nacional de Deportes del Meduca en conjunto con Pandeportes, obedece a que los atletas en estas ramas ya pasaron un proceso de clasificación recientemente.

Asistieron varios atletas panameños que participaron en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. Foto: Carlos Vidal-Endara

En otros casos como el ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol masculino, softbol femenino, tenis de mesa, voleibol (en ambas modalidades: sala y playa), natación, balonmano y futsal, habrán eliminatorias regionales previas entre el 18 de mayo y 15 de julio. Cada región determinará su campeón para entonces traerlos a la ciudad y participar de los Intercolegiales.

Para el fútbol, se creó la Copa Intercolegial de Panamá: en su fase regional participaron alrededor de 4750 alumnos de 315 equipos, donde ya se definieron 16 campeones regionales para ambas categorías que participarán en el torneo final en la capital. Destaca particularmente el hecho que de los 32 colegios clasificados, más del 90% son escuelas oficiales.

“El deporte aporta, más que quien gane o quien pierde. Aporta a un estudiante habilidades para la vida. Trabajo en equipo, responsabilidad, perseverancia y puntualidad. Muchas veces, ese perder te hace aprender más que cuando ganas” expresó la ministra Molinar.

El coordinador nacional de deportes del Meduca, Jhony Mosquera hizo una mención especial al caso del Instituto América, quien no formaba parte de los Juegos hace años y volverá a participar este año.

También recalcó el entusiasmo mostrado por algunos centros educativos en áreas de difícil acceso: “Tenemos historias de equipos de fútbol que viajaron alrededor de 7-8 horas, porque estaban emocionados y querían participar en esas eliminatorias, hay muchas de esas historias” puntualizó.

Jaime Penedo, director técnico de Pandeportes, recalcó la importancia de proyectos como los Juegos Intercolegiales, ya que generan una estructura deportiva que necesitan los jóvenes.

“Cuando llegamos, nos dimos cuenta que el programa de estímulo deportivo en la Institución apoyaba meramente a lo que es el alto rendimiento. Es contradictorio, porque al final un atleta de alto rendimiento no nace como eso. Uno tiene que trabajar y desarrollar a ese atleta y llevarlo de la mano al alto rendimiento. Con eso en mente, CODICADER ha sido un semillero para nuestro país, y estos Juegos son instrumentales para eso.”

Serán más de 12 disciplinas deportivas compitiendo en los Juegos Intercolegiales Meduca 2026, que servirán para definir la delegación panameña para los Juegos CODICADER 2026 que se realizarán desde el 4 al 13 de septiembre en Honduras. La intención de los organizadores es que esta delegación supere los 500 atletas por primera vez en la historia de nuestro país.