    Juegos Panamericanos de Lima 2027 cambian de fechas y serán del 23 de julio al 8 de agosto

    EFE
    Fotografía cedida por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) de su presidente, Sergio Ludeña (d), y el presidente de la organización deportiva panamericana Panam Sports, el chileno Neven Ilic (c), durante una inspección a las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna) en Lima (Perú). EFE/ Instituto Peruano Del Deporte (IPD)

    Los Juegos Panamericanos de Lima 2027 se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto, como consecuencia de la nueva programación respecto a las fechas inicialmente previstas, que eran del 16 de julio al 1 de agosto, anunció este viernes la organización deportiva panamericana Panam Sports.

    El cambio se produce tras la visita a Lima de una delegación de Panam Sports encabezada por su presidente, el chileno Neven Ilic, quien se reunió con el comité organizador.

    “Debido al nutrido calendario de eventos deportivos internacionales del 2027, el Comité Ejecutivo decidió modificar la fecha de los Juegos en una semana a lo originalmente establecido”, anunció Panam Sports en un comunicado.

    Ilic dijo que en Panam Sports están “muy contentos y tranquilos después de esta visita”, ya que pudieron “constatar en terreno lo fantásticas que están las sedes deportivas y la Villa Panamericana” que fueron construidas para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

    “El legado de los Juegos del 2019 ha sido espectacular. Los recintos deportivos están muy bien cuidados y, lo más importante, han seguido albergando eventos deportivos”, indicó Ilic.

    “No tengo ninguna duda de que Lima 2027 serán unos grandes e históricos Juegos. Nuestro objetivo es mejorar todo lo increíble que fue esta fiesta el 2019”, agregó.

    Luego del recorrido de las sedes, Ilic se trasladó hasta el Palacio de Gobierno de Lima para reunirse con el presidente interino de Perú, José Jerí.

    “El presidente me ha expresado todo su apoyo y el compromiso del Gobierno del Perú con los Juegos Panamericanos, por lo que estamos muy optimistas. Si bien la infraestructura está lista, aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto a operatividad y logística, por lo que no debemos relajarnos y trabajar muy unidos”, declaró el chileno.

    Durante su visita a Lima, Ilic expresó a EFE su confianza en que Lima 2027 superará a Lima 2019 y confió en que no se repetirá la “muy mala experiencia” vivida en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025, donde hubo “un problema de organización tremendo”.

    La vigésima edición de los Juegos Panamericanos reunirá a más de 7.000 deportistas de 41 países y será el evento clasificatorio olímpico más importante para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

