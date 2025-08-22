Panamá, 22 de agosto del 2025

    Gimnasia artística

    Juegos Panamericanos Junior 2025: Panameña Ana Lucía Beitía, por la primera medalla de la gimnasia artística

    Guillermo Pineda G.
    Cortesía

    La gimnasia artística panameña tendrá representación en una de las finales estelares de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

    Este viernes, a partir de las 2:30 p.m. (hora de Panamá), la abanderada nacional Ana Lucía Beitía disputará la final de viga de equilibrio tras colocarse entre las ocho mejores de la ronda clasificatoria.

    Cortesía

    Beitía, entrenada por el cubano Carlos Gil, firmó este miércoles la tercera mejor calificación en el aparato con 12.300 puntos, lo que la posiciona como seria aspirante a pelear por el podio en la capital paraguaya.

    Cortesía

    La panameña de 15 años de edad mostró consistencia en su actuación individual, sumando además un 12.350 en salto (13ª posición), 11.850 en barras asimétricas (10ª) y 11.350 en suelo (19ª).

    En la modalidad por equipos, Panamá presentó un conjunto integrado por Beitía, Susan Madera, Aylin Goon Lan y María Eloísa Rojas, que logró ubicarse en la sexta casilla de 12 naciones participantes con un puntaje acumulado de 136.250 durante el All Around de este miércoles.

    Cortesía

    La presencia de Beitía en la final de viga se suma al buen desempeño general de la delegación panameña, que hasta la fecha registra tres medallas en Asunción 2025: el oro y la plata de la nadadora Emily Santos en los 100 y 200 metros pecho, respectivamente, además del bronce conquistado por Isaac Dorati en la espada individual masculina de esgrima.

