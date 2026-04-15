Juegos Suramericanos: Adrián Holguín suma medalla de bronce para Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El istmeño logró la sexta medalla de Panamá en los que va de esta justa deportiva.

El judoka panameño Adrián Holguín sumó una nueva medalla al medallero nacional en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, al conquistar la presea de bronce en la categoría de 81 kg masculinos.

El istmeño alcanzó el podio tras superar en el combate decisivo al paraguayo Elías Verón. Holguín había avanzado a las semifinales luego de una intensa pelea de cuartos de final contra el argentino Ulises Calle, la cual no se definió en el tiempo regular y tuvo que resolverse en muerte súbita, donde logró marcar el yuko que le permitió avanzar y asegurar al menos la medalla de bronce.

Adrián Holguín durante el combate por la medalla de bronce. Foto. Cortesía/COP

En semifinales, Holguín fue superado por el colombiano Daniel Palomino, pero se recuperó en el combate por el tercer lugar, imponiéndose Verón y cerrando su actuación con una victoria para Panamá.

Con este resultado, Holguín entrega la sexta medalla para la delegación panameña en esta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud.

La medalla de oro fue para el brasileño Yago Mello, quien se impuso en la final al colombiano Daniel Palomino.

Otra panameña que vio acción fue Gabriela Masih, quien llegó hasta el combate de repesca en la categoría de -63 kilogramos.