Panamá, 21 de abril del 2026

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    Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 entra en su recta final con Brasil al frente del medallero

    A pocos días de la clausura, Brasil domina el medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, mientras Panamá se ubica en la octava posición como país anfitrión.

    Getzalette Reyes

    Ya se entra en la recta final de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, cuya clausura está prevista para el próximo 25 de abril.

    A falta de pocos días para el cierre, Brasil se perfila como el principal candidato para repetir el título obtenido hace cuatro años en Rosario 2022.

    La delegación brasileña lidera el medallero con 40 preseas de oro, 35 de plata y 28 de bronce, para un total de 103 medallas.

    En la segunda posición se ubica Argentina, con 23 medallas de oro, 29 de plata y 19 de bronce, sumando 71 preseas.

    El tercer lugar lo ocupa Venezuela, que acumula 15 oros, 9 platas y 18 bronces, para un total de 71 medallas.

    Por su parte, Panamá, país anfitrión, suma 4 medallas de oro —en disciplinas como boxeo, flag football y lucha—, además de 3 de plata y 10 de bronce, para un total de 17 preseas, lo que lo ubica en la octava posición del medallero.

    En esta edición de los juegos participan cerca de 2,000 atletas de 15 países, quienes compiten en 23 disciplinas deportivas en distintas sedes de la capital panameña.

    Getzalette Reyes

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