Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: sedes, voluntariado y Villa Suramericana

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Anamae Orillac, directora general de los Juegos Suramericanos de la Juventud, conversó con La Prensa sobre la organización de este evento deportivo, que se celebrará del 12 al 25 de abril de 2026.

La organización de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 avanza a contrarreloj, pero con hitos ya cumplidos y una estructura que comienza a tomar forma, según explicó Anamae Orillac, directora general del certamen, en entrevista con La Prensa.

El evento se celebrará del 12 al 25 de abril de 2026, reunirá a 15 países y contará con la participación de más de 1,500 atletas, con un costo estimado de 25 millones de dólares.

Orillac subrayó que el proceso organizativo se inició con actividades clave como el Seminario de Jefes de Misión, que reunió en Panamá a representantes de los países participantes.

Anamae Orillac, directora general de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026. Foto: Isaac Ortega

“Tuvimos una presentación con todas las direcciones explicando cómo va a funcionar todo y, adicional a eso, estuvimos visitando todas las sedes donde se van a realizar los diferentes deportes”, detalló.

A esto se sumó el lanzamiento oficial del programa de voluntariado, uno de los pilares del evento. El voluntariado, abierto a personas mayores de 18 años, contempla la participación de alrededor de 2,000 aspirantes, de los cuales se seleccionarán unos 1,600 voluntarios para los Juegos.

“No solamente va a ser una capacitación para un voluntariado, sino una capacitación académica”, explicó Orillac, quien precisó que el programa incluirá más de 120 horas de formación técnica, operativa y académica, que culminarán en un diplomado para quienes completen el proceso.

Miembros del Comité Organizador de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Foto: Elysée Fernández

En el plano deportivo, la directora general adelantó que se espera la participación de más de 2,000 atletas y destacó uno de los elementos más innovadores del certamen: la Villa Suramericana.

“Por primera vez aquí en Panamá y por primera vez en unos Juegos Suramericanos de la Juventud vamos a tener una Villa Suramericana”, afirmó. Para Orillac, concentrar a todos los atletas en un solo espacio marcará “un antes y un después” en la organización de eventos de este nivel en el país.

Anamae Orillac, directora general de los Juegos. Foto: Elysée Fernández

Las competencias se desarrollarán en múltiples sedes, principalmente en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, que incluye el Estadio Rommel Fernández, la Arena Roberto Durán, el Estadio Emilio Royo, el Centro de Combate Atheyna Bylon y el Centro de Tiro con Arco. También se utilizarán el Centro de Alto Rendimiento (CAR), nuevas instalaciones acuáticas que se inaugurarán para los Juegos, el Figali Convention Center, el Centro de Tenis Fred Maduro, la Cinta Costera para el ciclismo y el triatlón, además de Playa Venado, en el interior del país, para el surf.

El Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones Atheyna Bylon será una de las sede de los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Elysée Fernández

Actualmente, el comité organizador cuenta con 50 colaboradores, cifra que crecerá progresivamente hasta superar los 180 entre enero y marzo.

“Aquí no hay sábados ni domingos”, señaló Orillac, al describir el fuerte ritmo de trabajo del equipo, integrado por direcciones técnicas, operativas y de mercadeo y comunicación.

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Juan Díaz también albergará competencias de los Juegos. LP/Elysée Fernández

También destacó la mejora y rehabilitación de instalaciones, la adquisición de equipamiento deportivo y tecnológico y, especialmente, la formación de recursos humanos.

“Va a haber un antes y un después para nuestro país”, expresó Orillac, quien no pudo esconder su emoción.

“Tener la oportunidad de tener unos juegos en casa realmente es un sueño hecho realidad”, concluyó.