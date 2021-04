Jugadores húngaros confían en tener el ‘antídoto’ para Cristiano Ronaldo

PARTIDO DECISIVO POR EL PASE

Los jugadores húngaros se preparan para frenar el miércoles a Cristiano Ronaldo, confiando tener el “antídoto” para hacerlo, en el duelo de la tercera y última jornada del Grupo F de la Eurocopa 2016.

El volante Gergo Lovrencsics y el atacante Krisztian Nemeth comparecieron este martes en conferencia de prensa en el estadio de Lyon y se mostraron ilusionados ante el desafío de enfrentarse a la estrella del Real Madrid.

"Sabemos que es el jugador más peligroso, pero viene con un equipo muy bueno, también habrá que tener en cuenta a los otros atacantes. Creemos tener el antídoto para controlarlo, veremos si sirve", comentó Lovrencsics.

"Puede que no me lo encuentre porque los dos somos de ataque, pero jugar contra el mejor del mundo es un plus. Es algo que no te pasa todos los días, aunque la selección portuguesa no es sólo él, tiene más gente", añadió el mediocampista ofensivo del Lech Poznan polaco.

Lovrencsics señaló que Hungría, en las dos primeras jornadas, ya ha demostrado que tiene "un buen equipo" y que el objetivo al llegar era avanzar a octavos, pero ahora es hacerlo como "líderes del grupo", para lo que no pueden perder ante los portugueses.

Su compañero 'Cristiano' Nemeth se mostró optimista ante las posibilidades de Hungría de hacer un buen partido el miércoles. "Nos hemos preparado para este partido, como ya hemos hecho antes. Hemos recibido instrucciones para controlar a los portugueses, creo que lo sabemos todo. Vamos a mostrar nuestra mejor cara y así todo el mundo va a estar contento", confió.

Nemeth, fichado por el Liverpool en 2007 pero que nunca llegó a jugar con el primer equipo de los Reds. Ahora milita en el Al Gharafa de Catar, lejos de los focos mediáticos, y allí tiene un entrenador portugués, Pedro Caixinha, con el que ha hablado de este partido, pero no quiso dar muchos detalles sobre el contenido de la charla.

"Me ha felicitado después de todos los partidos. Puede apoyar a Portugal, pero vamos a hacer todo lo posible para que ganemos nosotros. Pero mi entrenador me deseó que continúe bien en el torneo", señaló.

Sobre los años dorados del fútbol húngaro, Nemeth se mostró orgulloso, pero destacó que todavía es pronto para pensar en poder comparar al grupo actual con las generaciones que fueron subcampeonas mundial en 1938 y 1954.

"Estamos orgullosos de aquello, pero no sirve hacer una comparación directa. Queremos volver a dar brillo a nuestro escudo. Estamos en el buen camino", dijo.Nemeth también se mostró confiado en que la hinchada húngara no provoque incidentes en el partido.

“Tenemos unos aficionados fantásticos y hasta ahora han creado un ambiente estupendo. Nos han estado apoyando. Espero que sigan con juego limpio todo el torneo, no creo que haya problemas con eso”, aseveró.