Jugadores paraguayos celebran su ‘noche soñada’ con su regreso a un Mundial tras 15 años

Los jugadores de la selección de Paraguay celebraron el jueves su “noche soñada” tras lograr, en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas, su regreso a un Mundial de fútbol después de quince años gracias a su empate 0-0 con Ecuador.

“Es la noche soñada de todos los paraguayos, hoy estamos muy contentos, muy felices, logramos algo que hace tiempo no se conseguía y obviamente estamos muy orgullosos por conseguir esto”, declaró el delantero del Cremonese italiano Antonio Sanabria desde el campo de juego en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción.

Por su parte, el arquero Roberto Fernández, que milita en el Cerro Porteño paraguayo, dijo sentirse “muy orgulloso” de su equipo al destacar que nunca se rindieron a pesar de atravesar “momentos muy difíciles”.

“Hoy estamos coronando ese esfuerzo valioso”, enfatizó emocionado el guardameta, quien se declaró “contento y feliz por poder clasificar” y dedicó esta hazaña al pueblo paraguayo y a sus compañeros ausentes del partido debido a lesiones.

En la misma línea, el mediocampista argentino nacionalizado paraguayo Andrés Cubas, del Vancouver Whitecaps FC, resaltó el “esfuerzo enorme” de la Albirroja, por lo que consideró que “merece” la clasificación.

“Sabíamos que no teníamos que bajar los brazos porque este grupo tenía mucha ilusión de clasificar al Mundial, sabíamos que teníamos potencial, que teníamos jugadores para hacerlo, que teníamos que trabajar y seguir”, afirmó.

Paraguay consiguió una plaza directa al Mundial de 2026 al acumular 25 puntos y cortó este jueves quince años de espera, tras participar por última vez en el certamen en Sudáfrica 2010.