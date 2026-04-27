Julián Alvarez: ‘La historia la queremos hacer nosotros’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El argentino Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, expresó este lunes que su equipo quiere “hacer historia” en las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal y destacó que “el grupo está muy fuerte, con un objetivo claro” y “cero dudas” para el encuentro de ida de este miércoles en el Metropolitano.

“Creo que estamos haciendo una temporada muy buena. Si llegamos a la final vamos a jugar todos los partidos de la temporada, nos enfocamos en eso y la historia la queremos hacer nosotros”, recalcó en la rueda de prensa previa al entrenamiento vespertino del conjunto rojiblanco en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Majadahonda.

“Se habla siempre si hay un favorito o no. Nosotros sólo pensamos en lo que tenemos que hacer nosotros, en nuestro objetivo, tener claro lo que podemos hacer, de lo que somos capaces, así que vamos a poner el foco en eso”, apuntó el máximo goleador del Atlético tanto en la presente temporada como en la anterior.

“Presión, nada. Sabemos lo que podemos hacer, lo que somos capaces, estamos muy tranquilos con eso y estamos pensando en hacer un gran partido”, valoró Julián Alvarez, que consideró que el primer encuentro “va a ser muy importante”, porque es ante su afición, y remarcó que, si vas con “ventaja allá, va a ser mucho mejor”.

El Atlético perdió la final de la Copa del Rey hace una semana y media. “Es un golpe duro, porque teníamos mucha ilusión, pero al final llegamos hasta la final, ahora estamos en semifinales de Champions, estamos en esta altura de temporada luchando por todo, en la Liga un poco más desde atrás. El año pasado en marzo ya estábamos fuera de esta competición y llegar hasta lo último hoy estamos muy orgullosos”, repasó.

“Es normal que duela, porque la ilusión era muy grande. Queríamos ser campeones. En estos días hemos hablado en el grupo, hemos hablado todos un poco de lo que sentíamos y lo que faltaba de temporada. El grupo está muy bien, muy fuerte, muy unido y con un objetivo claro, así que tenemos cero dudas”, proclamó.

“Hay que levantarse de ese golpe, pero estamos en semifinales de Champions y vamos a ir con todo para llegar a la final”, abundó el atacante, que va a “dar todo lo que tenga para hacer un partido muy bueno, intentar ayudar al equipo y ganar” para llegar a la final.