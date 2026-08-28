Panamá, 28 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 28 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Julián Alvarez no viajará a Sevilla; ‘Cuti’ Romero se estrenará en la convocatoria

    Entre rumores de mercado, Julián Alvarez no jugará ante Sevilla por problemas de salud, mientras Romero da un paso adelante en su recuperación.

    EFE
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Julián Alvarez no viajará a Sevilla; ‘Cuti’ Romero se estrenará en la convocatoria
    El Atlético de Madrid completó su tercer entrenamiento consecutivo sin Álvarez. Foto: EFE

    Julián Alvarez, delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, es baja para el partido contra el Sevilla de este sábado por la indisposición que le ha impedido ejercitarse en las últimas tres sesiones del equipo, mientras que su compatriota Cristian ‘Cuti’ Romero se estrenará ya en la convocatoria, según aseguró Diego Simeone, su entrenador.

    “Evidentemente, él (Julián Alvarez) no va a estar mañana”, confirmó el técnico en la rueda de prensa posterior al entrenamiento en el Centro Deportivo de Majadahonda (afueras de Madrid), el tercero consecutivo sin la presencia del atacante argentino a causa de una indisposición.

    El futuro del delantero sigue en el aire a cinco días del final del mercado de fichajes, con la decisión rotunda e invariable del Atlético de Madrid de no traspasarlo al Barcelona, con lo que las opciones son seguir en el conjunto rojiblanco, con el que tiene contrato en vigor hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, o irse a otro club, en este caso el Arsenal, si aborda el fichaje y cumple las pretensiones de todas las partes.

    Sí estará ya en la convocatoria su compatriota Cristian ‘Cuti’ Romero, como Julián campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, que ya ha alcanzado ritmo para entrar en la citación, después de incorporarse al trabajo hace dos semanas.

    “Este sábado ya nos va a acompañar, está tratando de ponerse a punto lo más rápido posible. Un futbolista que necesita sus tiempos para llegar a su mejor forma, no aceleraremos el tiempo para ponerlo hasta que lo sienta y él sienta que está en condiciones de rendir en el lugar como debe rendir”, explicó Simeone.

    El conjunto rojiblanco tiene como bajas para el encuentro contra el Sevilla, correspondiente a la tercera fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) a Alexander Sorloth, por lesión, y Robin Le Normand, por sanción.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 18:29 A caballo, asaltan minisúper en Río Hato; Policía aprehende a menor sospechoso Leer más
    • 17:58 Murillo volverá a cruzarse con Marsella; Vergara tendrá rivales de peso en Conference Leer más
    • 17:45 Panamá necesita profesionales certificados para una nueva etapa de desarrollo Leer más
    • 17:35 Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 Leer más
    • 16:44 Sanción de 150,000 euros al PSG por no tener el césped en condiciones al empezar la liga Leer más
    • 16:18 Julián Alvarez no viajará a Sevilla; ‘Cuti’ Romero se estrenará en la convocatoria Leer más
    • 15:42 Gremios periodísticos alertan que el anteproyecto de ley 51 pone en riesgo la libertad de expresión Leer más
    • 15:31 Canadá mantiene el invicto y supera a Panamá rumbo al Mundial FIBA 2027 Leer más
    • 12:48 Crisis en Ormuz deja 400 buques y 6 mil marineros varados; OMI pide restablecer la navegación Leer más
    • 11:54 Qué es ‘farmear aura’, la nueva tendencia de los jóvenes en redes (y por qué es algo que en realidad sucede desde hace siglos) Leer más