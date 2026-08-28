Julián Alvarez no viajará a Sevilla; ‘Cuti’ Romero se estrenará en la convocatoria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Entre rumores de mercado, Julián Alvarez no jugará ante Sevilla por problemas de salud, mientras Romero da un paso adelante en su recuperación.

Julián Alvarez, delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, es baja para el partido contra el Sevilla de este sábado por la indisposición que le ha impedido ejercitarse en las últimas tres sesiones del equipo, mientras que su compatriota Cristian ‘Cuti’ Romero se estrenará ya en la convocatoria, según aseguró Diego Simeone, su entrenador.

“Evidentemente, él (Julián Alvarez) no va a estar mañana”, confirmó el técnico en la rueda de prensa posterior al entrenamiento en el Centro Deportivo de Majadahonda (afueras de Madrid), el tercero consecutivo sin la presencia del atacante argentino a causa de una indisposición.

Estas fueron las palabras de Diego Simeone, luego de que en la convocatoria del juego antes Sevilla sobresalió la ausencia de Julián Álvarez.⚽️🔴⚪️



(Vía Atlético de Madrid/YT) pic.twitter.com/36lkzZRJ0S — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 28, 2026

El futuro del delantero sigue en el aire a cinco días del final del mercado de fichajes, con la decisión rotunda e invariable del Atlético de Madrid de no traspasarlo al Barcelona, con lo que las opciones son seguir en el conjunto rojiblanco, con el que tiene contrato en vigor hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, o irse a otro club, en este caso el Arsenal, si aborda el fichaje y cumple las pretensiones de todas las partes.

Sí estará ya en la convocatoria su compatriota Cristian ‘Cuti’ Romero, como Julián campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, que ya ha alcanzado ritmo para entrar en la citación, después de incorporarse al trabajo hace dos semanas.

🚨 🇦🇷 ÚLTIMA HORA: Simeone confirma el regreso del Cuti Romero antes de medirse al Sevilla FC.



"Mañana ya nos va a acompañar. No aceleraré los tiempos hasta que sintamos que está listo para rendir como debe."



Vía @Objetivoatleti pic.twitter.com/hE8c1k1mRM — AtletiXtra (@Atleti_Xtraa) August 28, 2026

“Este sábado ya nos va a acompañar, está tratando de ponerse a punto lo más rápido posible. Un futbolista que necesita sus tiempos para llegar a su mejor forma, no aceleraremos el tiempo para ponerlo hasta que lo sienta y él sienta que está en condiciones de rendir en el lugar como debe rendir”, explicó Simeone.

El conjunto rojiblanco tiene como bajas para el encuentro contra el Sevilla, correspondiente a la tercera fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) a Alexander Sorloth, por lesión, y Robin Le Normand, por sanción.