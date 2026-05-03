Julio César Dely Valdés califica de ‘rarísimo’ el Sporting vs Alianza y enciende alarmas en el fútbol panameño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El mejor futbolista panameño de la historia fue enfático al señalar que terminó el partido decepcionado.

El fútbol panameño volvió a quedar bajo la lupa tras las contundentes declaraciones de Julio César Dely Valdés, técnico del Sporting San Miguelito, quien calificó como “rarísimo” el partido en el que su equipo cayó 3-2 ante Alianza FC, en el estadio Rommel Fernández, durante la última jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.

Más allá del resultado, que dejó sin incidencia clasificatoria al Sporting, las palabras del estratega acapararon la atención y marcaron el cierre de la fase regular, incluso por encima de la clasificación directa de Plaza Amador y Veraguas United a semifinales, así como el pase a playoffs de Alianza, UMECIT FC, Unión Coclé y el Club Atlético Independiente (CAI).

“Partido rarísimo, rarísimo. Desde el minuto uno. Desde el minuto uno, cosas muy raras, muy raras. Y la verdad es que ya a esta altura no me sorprende”, dijo Dely Valdés en una entrevista a TVMax, quien insistió en que las sensaciones no se limitaron a una jugada puntual, sino a lo observado a lo largo del compromiso.

“Habría que preguntarle a los jugadores que estaban dentro del tren del juego qué pasó. Desde mi posición, yo veo cuando el balón ya está adentro. Pero sí, este partido fue muy raro. Desde el minuto uno pasaron muchas cosas”, añadió.

El entrenador incluso dejó entrever su incomodidad durante el desarrollo del partido, en el que también mencionó la salida del terreno de juego del delantero Gustavo Herrera.

“Lo que ha hecho Gustavo es un dato menor, como he dicho anteriormente. Incluso desde el primer tiempo, el entrenador quería salir del campo. O sea, yo sentía vergüenza de estar allí, dirigiendo un equipo que en ocasiones parecía que no quería ganar”, expresó Dely Valdés.

“Y son situaciones que tú dices, no puede ser, no puede ser. Pasan cosas muy raras, pasan cosas muy raras. Hoy han sido cosas que me han sorprendido y me han dejado muy decepcionado, muy decepcionado, de verdad”.

Dely Valdés fue claro al decir que no se trata de un problema interno de camerino.

“El tema del vestuario, no. No es un tema del vestuario. No estamos ciegos. No es un tema del vestuario. Es un tema de situaciones puntuales, en diferentes partidos, y hoy (por el sábado) la evidencia más grande la hemos visto, repito, desde el minuto uno, no en la jugada del tercer gol. Desde el minuto uno pasaron cosas muy raras”, agregó.

El técnico también adelantó decisiones importantes de cara al futuro inmediato del club, ya que se enfocan en el próximo Torneo Apertura 2026.

“Sin duda que habrán salidas. Eso, fírmalo, habrán salidas. Y también hay que tener mucho tacto a la hora de contratar jugadores, también. De saber elegir, elegir de la mejor manera, para no equivocarnos en la elección de los jugadores que estarán en el semestre final del año”, manifestó el entrenador.

Sin embargo, la repercusión del partido trascendió lo deportivo, especialmente tras las publicaciones en redes sociales de Gustavo Herrera —“Amañadores dejen el fútbol”—, quien reflejó el malestar tras el compromiso.

El Sporting había llegado a este partido sin opciones de clasificación, con un registro de cuatro victorias, seis empates y seis derrotas, acumulando 18 puntos.

Mientras tanto, la competencia entra en su fase decisiva. El martes 5 de mayo, Alianza enfrentará al CAI en el estadio Rommel Fernández, y el miércoles 6 de mayo, Unión Coclé se medirá a UMECIT en el estadio Virgilio Tejeira, en duelos correspondientes a la ronda de playoffs del Clausura 2026.