Julio César Dely Valdés habla de La Roja y recuerda sus goles al Real Madrid

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El histórico futbolista panameño considera que la selección panameña puede hacer los mismo que Costa Rica en el Mundial de 2014.

El histórico futbolista panameño Julio César Dely Valdés ofreció una entrevista al diario español AS, donde, además de recordar su paso por el Real Oviedo y sus goles al Real Madrid, se refirió al estado actual del club merengue y compartió sus expectativas sobre la selección de Panamá de cara a la Copa del Mundo 2026.

Sobre La Roja, el Panagol mostró optimismo, hasta el punto de considerar que puede tener un desempeño similar al de Costa Rica en el Mundial de 2014.

“Espero que Panamá sea la sorpresa. Nos ha tocado con Inglaterra, Croacia y Ghana, pero veo al equipo muy bien y creo que podemos emular a Costa Rica en 2014, que fue primera en un grupo con Inglaterra, Italia y Uruguay, tres campeones del mundo”, dijo Dely Valdés, quien también comentó cuáles son sus favoritos.

“En cuanto a favoritas, creo que España, Francia y Portugal están un paso por delante, sin descartar a Argentina”, expresó.

AME3565. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 17/07/2025.- El exfutbolista Julio César Dely Valdés asiste a la inauguración del Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño este jueves, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Carlos Lemos

Durante la conversación, el delantero recordó su arribo al fútbol español, cuando llegó al Oviedo en 1997 procedente del PSG.

“Han pasado casi treinta años y aún hoy suena raro. El PSG no tenía la grandeza actual, pero era un grande que había jugado finales de competiciones europeas”, comentó.

“El Oviedo era un equipo humilde de España, pero a la liga española ya se la conocía como la liga de las estrellas y quería venir a probar. Además, estaba el maestro Tabárez, al que ya había tenido en el Cagliari. Sorprendió mi decisión, pero nunca me arrepentí”.

Entre los recuerdos más destacados, mencionó sus siete goles al Real Madrid, incluyendo el decisivo en el Tartiere.

“Fue el más importante porque sirvió para ganar 1-0. Gané en el salto a Panucci y piqué el balón de cabeza para que no pudiera llegar Illgner. Dicen que fue bonito”, mencionó Dely Valdés, quien también se refirió a la situación actual del conjunto Merengue.

“Lo sé. Lo que hace el Madrid repercute en todo el mundo. Es difícil de entender cómo es posible que con esa plantilla puedan estar en una situación tan mala. Habría que estar dentro para explicarlo, pero desde fuera no se comprende.

MADRID, 24/05/2025.- El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, es homenajeado tras su último partido en el Santiago Bernabéu al término del encuentro de la jornada 38 de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Real Sociedad celebrado este sábado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE/ J.J.Guillén

Además, dejó claro que con el italiano Carlo Ancelotti jamás habría pasado algo así.

“Ni los resultados ni el mal ambiente del vestuario. No estaría como está ahora. Cuando estuvo, no pasó nunca. Más allá del lado deportivo, lo más importante para un entrenador es saber llevar un vestuario y en esto, como en tantas otras cosas, Carlo era un maestro”, mencionó.