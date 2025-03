Julio César Dely Valdés: ‘Panamá llega muy motivada y con una selección madura’

Final Four

El exjugador y director de la selección de Panamá, Julio César Dely Valdés, expresó que La Roja llega con un grupo de jugadores maduros para el duelo de este domingo 23 de marzo contra México, en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Dely Valdés también considera que este partido será muy diferente a la final de la Copa Oro 2023, en la que los mexicanos ganaron 1-0.

¡¡SOMOS FINALISTAS🤩🤩🤩!!



Seguimos soñando Panamá🇵🇦.



Nos vemos este domingo a las 8:30pm, para enfrentarnos a México🇲🇽 por el título de la @CNationsLeague 🏆.#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/vPDmEOg8NZ — FEPAFUT (@fepafut) March 21, 2025

“Panamá llega muy motivada y con una selección madura. A pesar de que muchos son jóvenes, vienen con muchos partidos importantes con la selección. Vienen jugando juntos ya hace un tiempo importante”, dijo Dely Valdés en una entrevista a ESPN.

“Creo que los jugadores vienen buscándolo, tienen hambre de conseguir este torneo y creo que llegan bien preparados. México sigue siendo un equipo importante de la Concacaf, pero una vez se dé el pitazo inicial del partido ya la historia no va a contar para nada. Va a ser una gran final. Creo que será diferente a la que se jugó en la Copa Oro 2023”, añadió.

¡Para volver a verlo una y otra vez🤩!



Recordando el gol de anoche de Cecilio Waterman para darnos la clasificación a la final de la @CNationsLeague 🏆#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/024OqPoVrr — FEPAFUT (@fepafut) March 21, 2025

Este entrenador, que llevó las riendas de Panamá en las eliminatorias para Brasil 2024, destacó el orden y el nivel táctico en el triunfo (1-0) contra Estados Unidos.

“Panamá no se vio como estamos acostumbrados en este proceso con Thomas. Tal vez no fue un juego vistoso, pero sí me gustó mucho el nivel táctico de la selección, porque pudo cerrar todos los espacios a Estados Unidos”, manifestó Dely Valdés.

“Pero cuando Panamá tenía el balón también intentaba jugar. Me gustó mucho la selección en ese sentido, porque fue un partido muy ordenado los 90 minutos. Esos son los tipos de partido que cuando tienes una, tiene que ir adentro y fue lo que ocurrió”, finalizó.