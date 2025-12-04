Julio Rangel es el ‘coach’ de lanzadores de Panamá para el Clásico Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El experimentado entrenador Julio Rangel fue designado como como coach de lanzadores de la selección de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Rangel, quien formará parte del equipo junto con Bruce Chen, coach de bullpen, se suma al cuerpo técnico liderado por José Mayorga.

La decisión fue dada a conocer por Dámaso Espino, gerente general de la selección de Panamá, quien destacó el impacto de la incorporación de Rangel.

“Julio ya viene trabajando junto al mánager (José) Mayorga y el resto del staff en las reuniones con posibles lanzadores, convirtiéndose en una pieza fundamental por su experiencia, credibilidad y respeto que goza dentro de la industria”, dijo Espino en un comunicado publicado por la Fedebeis.

Rangel cuenta con una carrera destacada en el béisbol profesional. Durante 11 temporadas, trabajó en las fincas de los Indios de Cleveland. En 2018, asumió el cargo de coordinador de lanzadores en las Ligas Menores para los Gigantes de San Francisco, y en 2019 dio el salto a las Grandes Ligas, donde fue coach de lanzadores de los Vigilantes de Texas durante dos temporadas.

Tras su paso por Texas, Rangel también desempeñó roles de coordinador de lanzadores en las Ligas Menores de los Medias Rojas de Boston, y, más recientemente, fue coach de bullpen y asistente de lanzadores de los Cardenales de San Luis.

Con Rangel al frente de los lanzadores, Panamá busca tener un buen desempeño en el Clásico Mundial, que se celebrará del 5 al 17 de marzo de 2026 en Puerto Rico.

La selección nacional se encuentra en el Grupo A, junto con Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia, y debutará el 6 de marzo enfrentando a Cuba en el estadio Hiram Bithorn.

Además, Espino informó que el equipo cumplió con el segundo requisito solicitado por las Grandes Ligas al enviar el roster provisional de 35 peloteros para el evento.