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    Mundial 2026

    Justin Bieber se suma a Shakira, Madonna y BTS en el 'show' de medio tiempo del Mundial

    El show contará además con los personajes de Plaza Sésamo.

    EFE
    Justin Bieber se suma a Shakira, Madonna y BTS en el 'show' de medio tiempo del Mundial
    Justin Bieber es uno de los artistas elegidos por FIFA y Global Citizen para el show de la final del Mundial 2026. Archivo

    El cantante canadiense Justin Bieber se sumará a Shakira, Madonna y el grupo de K-Pop BTS en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de fútbol 2026, que se celebrará el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

    También actuarán ese día en el estadio MetLife, en Nueva York/Nueva Jersey, en un show de once minutos, el venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay, según informaron este miércoles en un comunicado la FIFA y la plataforma Global Citizen, cuyo objetivo es acabar con la pobreza extrema.

    La incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, hará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios.

    El espectáculo de la final del Mundial apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo.

    Un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial irá destinado a este fondo, que ya ha recaudado más de 50 millones de dólares.

    Actualmente, unos 350 millones de niños y adolescentes en el mundo están fuera del sistema escolar, de los cuales 133 millones no alcanzan los niveles mínimos de lectura y matemáticas al finalizar la educación primaria.

    “El Mundial de la FIFA une al mundo como nada más puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este ‘show’, aun más sabiendo que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para los niños”, apuntó Bieber en la nota.

    Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó que “no hay nada más importante que la educación”: “Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS para encabezar este espectáculo en apoyo del fondo educativo”.

    El show contará además con los personajes de Plaza Sésamo, entre ellos Kermit y Miss Piggy del show de los Muppets, “reforzando el enfoque educativo del evento”, destacaron la FIFA y Global Citizen.

    EFE

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