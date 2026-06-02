Justin Lawrence es cambiado a los Mellizos de Minnesota

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño jugará en su tercer equipo en las Mayores, donde buscará aportar velocidad y experiencia al bullpen.

El lanzador panameño Justin Lawrence inició un nuevo capítulo en su carrera en las Grandes Ligas, luego de ser cambiado a los Mellizos de Minnesota por los Piratas de Pittsburgh por una suma de dinero.

Según reportó Mateo Leach, de MLB.com, el serpentinero se une a un bullpen que carece de lanzadores de alta velocidad, donde compartirá funciones con Yoendrys Gómez, quien también cuenta con características similares.

Justin Lawrence, 82mph Swing & Sting Sweeper. 🦵



Adding injury to insult. pic.twitter.com/2HnU48MNSt — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 22, 2026

Entre sus cualidades, Lawrence dispone de un arsenal que incluye dos tipos de rectas que superan las 95 millas por hora, además de un sweeper que genera una alta cantidad de strikes.

El relevista, de 31 años, presenta esta temporada marca de 0-2 y una efectividad de 5.32 en 22 entradas de labor. A esto se suman 25 ponches y 12 bases por bolas. También registra dos holds y sus oponentes le batean para .244.

Entre sus mejores campañas destaca la de 2023, cuando logró 11 salvamentos con los Rockies de Colorado, mientras que el año pasado registró su mejor efectividad, con 0.51 en 17.2 episodios.

Justin Lawrence, Disgusting Sweeper. 🤮



23 Inches of Break. pic.twitter.com/lneRVNdCvV — Rob Friedman (@PitchingNinja) March 22, 2026

En seis temporadas en las Grandes Ligas, Lawrence tiene foja de 13-14 y una efectividad de 5.05 en 233.2 entradas lanzadas. Debutó en 2021 con los Rockies de Colorado.

Lawrence se convierte en el cuarto panameño en jugar con los Mellizos luego de Rod Carew, Juan Berenguer y Roberto Kelly.