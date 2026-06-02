Panamá, 02 de junio del 2026
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    Béisbol

    Justin Lawrence es cambiado a los Mellizos de Minnesota

    El panameño jugará en su tercer equipo en las Mayores, donde buscará aportar velocidad y experiencia al bullpen.

    Humberto Cornejo
    Justin Lawrence es cambiado a los Mellizos de Minnesota
    Justin Lawrence en un partido con los Piratas. Foto: Tomada de Twitter

    El lanzador panameño Justin Lawrence inició un nuevo capítulo en su carrera en las Grandes Ligas, luego de ser cambiado a los Mellizos de Minnesota por los Piratas de Pittsburgh por una suma de dinero.

    Según reportó Mateo Leach, de MLB.com, el serpentinero se une a un bullpen que carece de lanzadores de alta velocidad, donde compartirá funciones con Yoendrys Gómez, quien también cuenta con características similares.

    Entre sus cualidades, Lawrence dispone de un arsenal que incluye dos tipos de rectas que superan las 95 millas por hora, además de un sweeper que genera una alta cantidad de strikes.

    El relevista, de 31 años, presenta esta temporada marca de 0-2 y una efectividad de 5.32 en 22 entradas de labor. A esto se suman 25 ponches y 12 bases por bolas. También registra dos holds y sus oponentes le batean para .244.

    Entre sus mejores campañas destaca la de 2023, cuando logró 11 salvamentos con los Rockies de Colorado, mientras que el año pasado registró su mejor efectividad, con 0.51 en 17.2 episodios.

    En seis temporadas en las Grandes Ligas, Lawrence tiene foja de 13-14 y una efectividad de 5.05 en 233.2 entradas lanzadas. Debutó en 2021 con los Rockies de Colorado.

    Lawrence se convierte en el cuarto panameño en jugar con los Mellizos luego de Rod Carew, Juan Berenguer y Roberto Kelly.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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