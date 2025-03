Justin Lawrence llega a los Piratas, equipo con historia panameña en MLB

Escuchar audio noticia

El lanzador panameño Justin Lawrence continuará su carrera en las Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh, luego de ser reclamado de la lista de waivers de los Rockies de Colorado.

Lawrence, de 30 años, cuenta con cuatro temporadas de experiencia en la Gran Carpa con los Rockies, equipo con el que debutó en la campaña de 2021.

La campaña pasada, el derecho acumuló marca de 4-4 y con una efectividad de 6.49, en 59.2 episodios. Además, recetó 45 ponches y 33 bases por bolas.

We have claimed RHP Justin Lawrence off waivers from the Rockies.



RHP Johan Oviedo has been placed on the 60-day injured list (return from right elbow injury and right lat strain) to make room for Lawrence on the 40-man roster.