    Justin Lawrence regresa tras lesión y busca consolidarse en el ‘bullpen’ de los Piratas

    Humberto Cornejo
    Justin Lawrence está en quinta temporada en las Grandes Ligas. Foto: Tomada de Twitter

    Después de cinco meses en la lista de lesionados, el lanzador panameño Justin Lawrence volvió a la actividad con los Piratas de Pittsburgh en la recta final de la temporada y con la mira puesta en la campaña 2026.

    Lawrence, de 30 años, estuvo fuera del diamante por una inflamación en el codo derecho. Tras un largo proceso de recuperación, el derecho ya acumula dos apariciones en el montículo en las que ha lucido dominante.

    La primera fue el domingo 14 de septiembre ante los Nacionales de Washington, cuando trabajó una entrada en la que solo permitió un imparable, otorgó una base por bolas y recetó un ponche. El encuentro terminó con derrota de los Piratas 6-7.

    Casi idéntica fue la salida del martes 16 de septiembre frente a los Cachorros de Chicago. En esa ocasión, el diestro lanzó 1.1 episodios, permitió dos imparables, dio un pasaporte y ponchó a un rival. Los Piratas cayeron 5-6.

    “Me sentí bien”, dijo Lawrence sobre su actuación a Trib Live.

    “Estuve muy contento. Me concentré mucho durante el proceso de rehabilitación: intentar eliminar los lanzamientos poco competitivos y adelantarme a los bateadores desde el principio”, agregó.

    Luego de estas actuaciones, Lawrence quedó con marca de 1-0 y efectividad de 0.66 en 13.2 entradas de labor. Además, acumula 17 ponches y ocho bases por bolas.

    “Se trata de reforzar un poco el bullpen y darles descanso a algunos jugadores que lo han estado haciendo todo el año”, manifestó Lawrence.

    “Tengo que entrar y sacar a un jugador durante una o dos entradas, poder hacerlo, y simplemente conseguir outs”.

    A pocas semanas de terminar la temporada regular, el istmeño sigue trabajando fuerte con el objetivo de consolidarse en el relevo de los Piratas.

    “Solo estoy demostrando a la organización que soy el mismo que era antes de la lesión”, señaló Lawrence.

    “Me perdí gran parte de este año, obviamente, pero estoy sano, soy fuerte y puedo volver y hacer lo mismo el año que viene”, finalizó.

