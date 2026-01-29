Juvenil 2026: Luis Aranda y Dereck Gómez lideraron varios departamentos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Terminó la ronda regular. Aquí están los líderes individuales del certamen y los refuerzos seleccionados por los equipos para la serie de ocho.

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 ha culminado su ronda regular, dejando a una nueva generación de jugadores brillando con sus impresionantes actuaciones tanto en el ámbito ofensivo como defensivo.

A lo largo de la temporada, varios jugadores se destacaron como los más consistentes y completos, marcando cifras que sin duda los colocan como serios contendientes para el premio al Jugador Más Valioso (JMV) del torneo.

Uno de los grandes nombres en esta edición ha sido Luis Aranda, quien ha demostrado una madurez impresionante en la ofensiva.

El jugador de Panamá Oeste ha sido uno de los pilares de su equipo, destacando como líder de bateo con un promedio de .455. Aranda no solo fue el mejor bateador, sino que también lideró en dos importantes categorías al ser el máximo productor de imparables con 35 y el mayor impulsador de carreras con 22.

Su capacidad para conectar hits clave en momentos determinantes lo coloca como uno de los favoritos a llevarse el premio al JMV.

Las carreras anotadas fueron lideradas por el coclesano Jaime Escudero, con 25. En cuanto a otros apartados ofensivos, varios jugadores se destacaron con cifras notables. Néstor Ramos, de Darién, se llevó la corona de los dobles con 9.

Por su parte, Haijan Hernández, de Chiriquí Occidente, lideró los triples con 4, mientras que Jean Rodríguez, de Panamá Oeste, se destacó con 3 vuelacercas.

Finalmente, la categoría de bases robadas fue dominada por Ricardo Acosta, el velocista de Coclé, quien consiguió un total de 21 robos, mostrando su gran rapidez en el terreno.

En el ámbito del pitcheo, el lanzador Dereck Gómez, de Coclé, ha sido una de las figuras más destacadas.

Con un récord perfecto de 6-0, Gómez ha demostrado una gran consistencia, registrando una asombrosa efectividad de 0.22 en 41.1 episodios de trabajo. Este rendimiento le permite destacar no solo en su equipo, sino como uno de los lanzadores más completos del torneo.

Dereck Gómez registró una asombrosa efectividad de 0.22 en 41.1 episodios. Foto: Cortesía/Fedebeis

Los lideratos en ponches fueron compartidos entre los herreranos Emanuel Herrera y Rogelio Jaén, quienes dominaron la categoría con 54 ponches cada uno. Por otro lado, el líder en salvamentos fue Edelindo Acosta, de Coclé, quien sumó un total de 6 rescates, convirtiéndose en el cerrojo más confiable para su equipo.

Refuerzos

Con la ronda regular concluida, los equipos que avanzan a la siguiente fase no solo han reforzado sus plantillas con nuevos jugadores, sino que también cuentan con estos jóvenes talentos, quienes son los protagonistas de esta edición.

Los ocho equipos clasificados realizaron su tradicional pique de refuerzos, lo que les permitirá fortalecer sus planteles con nuevos elementos que podrían marcar la diferencia en la recta final del torneo.

Coclé se hizo con la primera selección en el pique de refuerzos, eligiendo a Carlos Burac de las Águilas Harpías de Darién. La segunda selección fue para Chiriquí, que eligió a Omar Vargas de Veraguas. Herrera, por su parte, apostó por el lanzador zurdo Eddie Miller de Bocas del Toro.

Por su parte, los metropolitanos escogieron a Reynaldo González (Panamá Metro), Chiriquí Occidente tomó a Néstor Ramos (Darién), Panamá Este apostó por Adrián Fuentes (Bocas del Toro) y Los Santos eligieron a Melkys López (Veraguas), quienes aportarán talento fresco a sus respectivos equipos. Panamá Oeste, en tanto, se fue por Edward Delgado de Colón.