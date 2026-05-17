Panamá, 17 de mayo del 2026

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    Kadir Barría da una asistencia en triunfo de Botafogo en el Brasileirao

    El panameño fue protagonista en el triunfo del Botafogo 3-1 sobre Corinthians.

    Humberto Cornejo
    Kadir Barría da una asistencia en triunfo de Botafogo en el Brasileirao
    Kadir Barría de Botafogo disputa el balón con Santiago Sosa de Racing en un partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre Botafogo y Racing, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

    El panameño Kadir Barría continúa sumando protagonismo en el fútbol brasileño. El joven delantero fue titular y dio una asistencia en la victoria del Botafogo por 3-1 sobre Corinthians, en partido correspondiente a la jornada 16 del Brasileirao.

    El encuentro comenzó con intensidad para el conjunto local, que abrió el marcador apenas al minuto 3 con un tanto de Arthur Cabral. Sin embargo, Corinthians reaccionó y logró igualar al minuto 10 por intermedio de Rodrigo Garro.

    Barría apareció como protagonista al minuto 31, cuando tomó el balón y asistió a Arthur Cabral, quien definió con un potente remate de pierna derecha para devolverle la ventaja al Botafogo (2-1).

    El atacante panameño, de 18 años, cumplió una destacada actuación en la primera mitad y fue sustituido al inicio del segundo tiempo, dándole paso a Kauan Toledo.

    Kadir Barría da una asistencia en triunfo de Botafogo en el Brasileirao
    Kadir se abraza con Jr. Santos. EFE/ André Coelho

    En el complemento, Botafogo aseguró el resultado con un nuevo gol de Arthur Cabral al minuto 69, sellando así su triplete personal y el 3-1 definitivo.

    Con este triunfo, el equipo suma tres puntos importantes y alcanza las 21 unidades en la competición, mientras que Barría sigue consolidándose como una de las jóvenes promesas panameñas en el fútbol internacional.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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