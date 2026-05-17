Kadir Barría da una asistencia en triunfo de Botafogo en el Brasileirao

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño fue protagonista en el triunfo del Botafogo 3-1 sobre Corinthians.

El panameño Kadir Barría continúa sumando protagonismo en el fútbol brasileño. El joven delantero fue titular y dio una asistencia en la victoria del Botafogo por 3-1 sobre Corinthians, en partido correspondiente a la jornada 16 del Brasileirao.

El encuentro comenzó con intensidad para el conjunto local, que abrió el marcador apenas al minuto 3 con un tanto de Arthur Cabral. Sin embargo, Corinthians reaccionó y logró igualar al minuto 10 por intermedio de Rodrigo Garro.

Barría apareció como protagonista al minuto 31, cuando tomó el balón y asistió a Arthur Cabral, quien definió con un potente remate de pierna derecha para devolverle la ventaja al Botafogo (2-1).

El atacante panameño, de 18 años, cumplió una destacada actuación en la primera mitad y fue sustituido al inicio del segundo tiempo, dándole paso a Kauan Toledo.

Kadir se abraza con Jr. Santos. EFE/ André Coelho

En el complemento, Botafogo aseguró el resultado con un nuevo gol de Arthur Cabral al minuto 69, sellando así su triplete personal y el 3-1 definitivo.

Con este triunfo, el equipo suma tres puntos importantes y alcanza las 21 unidades en la competición, mientras que Barría sigue consolidándose como una de las jóvenes promesas panameñas en el fútbol internacional.