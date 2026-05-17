Kadir Barría da una asistencia en triunfo de Botafogo en el Brasileirao

El panameño Kadir Barría continúa sumando protagonismo en el fútbol brasileño. El joven delantero fue titular y dio una asistencia en la victoria del Botafogo por 3-1 sobre Corinthians, en partido correspondiente a la jornada 16 del Brasileirao.
El encuentro comenzó con intensidad para el conjunto local, que abrió el marcador apenas al minuto 3 con un tanto de Arthur Cabral. Sin embargo, Corinthians reaccionó y logró igualar al minuto 10 por intermedio de Rodrigo Garro.
Barría apareció como protagonista al minuto 31, cuando tomó el balón y asistió a Arthur Cabral, quien definió con un potente remate de pierna derecha para devolverle la ventaja al Botafogo (2-1).
El atacante panameño, de 18 años, cumplió una destacada actuación en la primera mitad y fue sustituido al inicio del segundo tiempo, dándole paso a Kauan Toledo.
En el complemento, Botafogo aseguró el resultado con un nuevo gol de Arthur Cabral al minuto 69, sellando así su triplete personal y el 3-1 definitivo.
Con este triunfo, el equipo suma tres puntos importantes y alcanza las 21 unidades en la competición, mientras que Barría sigue consolidándose como una de las jóvenes promesas panameñas en el fútbol internacional.