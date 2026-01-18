Kadir Barría debuta con gol en el empate de Panamá ante Bolivia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El joven delantero abrió el marcador en su primer partido con La Roja.

El delantero Kadir Barría debutó con gol y se convirtió en la gran figura del amistoso entre Panamá y Bolivia, que terminó con un empate 1-1 en el estadio IV Centenario de Tarija.

Desde el pitazo inicial, Panamá mostró carácter y velocidad en las bandas, generando peligro desde los primeros minutos.

¡FINAL DEL PARTIDO 📣!#PanamáMayor🇵🇦 empata a un gol ante su similar de Bolivia 🇧🇴 en partido amistoso. Por los nuestros anotó el debutante Kadir Barría.



¡Nos vemos en el Rommel 🏟️ ante México!



🇧🇴1-1🇵🇦



🏟️ Estadio IV Centenario, Tarija 🇧🇴 #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/69KE7ElEdK — FEPAFUT (@fepafut) January 18, 2026

La primera llegada clara fue controlada por el portero Lampe, quien se anticipó a la jugada de los istmeños. Sin embargo, la gran emoción no tardaría en llegar, al minuto 6, Barría aprovechó un pase dentro del área y definió con potencia frente a Lampe, adelantando a Panamá 1-0 en su debut con la selección.

Durante el primer tiempo, la Roja manejó la posesión, combinando por las bandas y generando peligro constante. Eddie Roberts se destacó bajo los tres palos, salvando en varias ocasiones su arco frente a los intentos bolivianos.

La defensa panameña cometió errores puntuales, pero el arquero istmeño estuvo atento y seguro. Tras 45 minutos de intenso juego, Panamá se fue al descanso con la ventaja mínima gracias al gol de Barría.

En la segunda mitad, Bolivia salió con mayor presión y logró incomodar a Panamá en varias ocasiones. La Roja respondió con cambios estratégicos y control del balón, pero la persistencia sudamericana rindió frutos al minuto 68, cuando, tras un tiro libre, los bolivianos lograron igualar, venciendo nuevamente a Roberts.

El tramo final del partido fue dramático. Bolivia intentó asegurar la victoria, mientras Panamá buscaba recuperar la ventaja. Roberts se vistió de héroe en los últimos minutos, salvando con dos intervenciones clave y evitando la derrota de su equipo. Finalmente, el marcador quedó 1-1, en un duelo que combinó juventud, experiencia y destellos individuales que ilusionan de cara a la Copa del Mundo.

Panamá demostró velocidad en las bandas y potencial en sus jóvenes talentos. La actuación de Barría y la seguridad de Roberts fueron los puntos altos para la selección, que ahora mira hacia su próximo amistoso ante México el próximo jueves 22 de enero con confianza y aprendizaje.