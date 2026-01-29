Kadir Barría entra en la convocatoria del Botafogo para el inicio del Brasileirao

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero panameño recibió el llamado para enfrentar al Cruzeiro en la primera jornada del certamen.

El delantero panameño Kadir Barría ha sido incluido en la lista de 24 futbolistas convocados por el técnico argentino Martín Anselmi para el primer partido del Botafogo en el Brasileirao 2026.

El conjunto brasileño se enfrentará este jueves 29 de enero al Cruzeiro, otro de los clubes con gran historia en el fútbol de Brasil, desde las 7:30 p.m.

Barría, quien ha mostrado un gran potencial, entra en la convocatoria de Anselmi tras una destacada serie de actuaciones.

El atacante istmeño viene de hacer su debut con la selección de Panamá en los recientes partidos ante Bolivia y México. Además, participó en los primeros encuentros del Botafogo en la Copinha, donde dejó una buena impresión.

Kadir Barría (i) y Ricardo Phillips de Panamá celebran un gol este domingo, en un partido amistoso contra Bolivia. Foto: EFE

La temporada pasada, Barría disputó seis partidos con el primer equipo del Botafogo, acumulando dos goles en 173 minutos jugados, la mayoría de ellos como titular.

La convocatoria de Barría para este inicio de temporada es un claro reflejo de su crecimiento y de la confianza que el nuevo entrenador, Anselmi, tiene en sus cualidades.