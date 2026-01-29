Panamá, 29 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Brasileirao

    Kadir Barría entra en la convocatoria del Botafogo para el inicio del Brasileirao

    El delantero panameño recibió el llamado para enfrentar al Cruzeiro en la primera jornada del certamen.

    Humberto Cornejo
    Kadir Barría entra en la convocatoria del Botafogo para el inicio del Brasileirao
    Kadir Barría (d) de Panamá celebra su gol en el amistoso contra Bolivia. EFE/ Luis Gandarillas

    El delantero panameño Kadir Barría ha sido incluido en la lista de 24 futbolistas convocados por el técnico argentino Martín Anselmi para el primer partido del Botafogo en el Brasileirao 2026.

    El conjunto brasileño se enfrentará este jueves 29 de enero al Cruzeiro, otro de los clubes con gran historia en el fútbol de Brasil, desde las 7:30 p.m.

    Barría, quien ha mostrado un gran potencial, entra en la convocatoria de Anselmi tras una destacada serie de actuaciones.

    El atacante istmeño viene de hacer su debut con la selección de Panamá en los recientes partidos ante Bolivia y México. Además, participó en los primeros encuentros del Botafogo en la Copinha, donde dejó una buena impresión.

    Kadir Barría entra en la convocatoria del Botafogo para el inicio del Brasileirao
    Kadir Barría (i) y Ricardo Phillips de Panamá celebran un gol este domingo, en un partido amistoso contra Bolivia. Foto: EFE

    La temporada pasada, Barría disputó seis partidos con el primer equipo del Botafogo, acumulando dos goles en 173 minutos jugados, la mayoría de ellos como titular.

    La convocatoria de Barría para este inicio de temporada es un claro reflejo de su crecimiento y de la confianza que el nuevo entrenador, Anselmi, tiene en sus cualidades.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercer pago del PASE-U 2025: Ifarhu detalla puntos de pago para hoy 27 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • IMA confirma puntos de venta de las Agroferias para este jueves 29 de enero. Leer más
    • Panamá extradita a un falso piloto que estafó a 4 aerolíneas. Leer más
    • PASE-U: Tercer pago a 15 mil estudiantes, revise dónde cobrarán hoy 28 de enero. Leer más
    • Tribunal confirma absolución a favor de 185 procesados por caso diablos rojos. Leer más
    • José Gabriel Carrizo fue aprehendido y esposado por la DIJ; no logró juramentarse en el Parlacen. Leer más