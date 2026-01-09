Kadir Barría es convocado para los amistosos contra Bolivia y México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero tiene la oportunidad de debutar con La Roja tras su destacado rendimiento con Botafogo.

El delantero Kadir Barría es la principal novedad entre los legionarios convocados por la selección de Panamá para los partidos amistosos contra Bolivia, el 18 de enero, y México, el 22 de enero.

Este sería el debut del atacante con La Roja tras su destacado desempeño en el fútbol brasileño con el Botafogo.

Barría viene de participar en la Copinha, uno de los torneos juveniles más importantes de Brasil, y recientemente recibió el llamado para unirse a la pretemporada del primer equipo. Además, el año pasado debutó y anotó goles en la primera división del fútbol brasileño.

Junto a Barría, el técnico Thomas Christiansen contará con otros jugadores de experiencia internacional para estos amistosos, tales como Eddie Roberts (Estudiantes de Mérida/Venezuela), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira/Venezuela), Jovani Welch (Monagas/Venezuela), Daniel Aparicio (Real España/Honduras), Richard Peralta (Monagas/Venezuela) y John Gunn (New England Revolution II/Estados Unidos).

El duelo contra Bolivia se disputará en el estadio IV Centenario, en la ciudad de Tarija, mientras que el enfrentamiento ante México será en el estadio Rommel Fernández.

La Federación Panameña de Fútbol anunció que el resto de la convocatoria será revelado la próxima semana.

Estos amistosos son parte de la preparación para el proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo 2026, en la que Panamá se encuentra en el grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.