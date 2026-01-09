Panamá, 09 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Kadir Barría es convocado para los amistosos contra Bolivia y México

    El delantero tiene la oportunidad de debutar con La Roja tras su destacado rendimiento con Botafogo.

    Humberto Cornejo
    Kadir Barría es convocado para los amistosos contra Bolivia y México
    Kadir Barria, futbolista panameño del Botafogo. Foto: Vitor Silva/Botafogo.

    El delantero Kadir Barría es la principal novedad entre los legionarios convocados por la selección de Panamá para los partidos amistosos contra Bolivia, el 18 de enero, y México, el 22 de enero.

    +info

    Edmundo Sosa y Justin Lawrence evitan el arbitraje con sus equipos PSG derrotó al Marsella y gana el Trophée des Champions Dereck Gómez comanda varias estadísticas en el ‘pitcheo’ del torneo Juvenil

    Este sería el debut del atacante con La Roja tras su destacado desempeño en el fútbol brasileño con el Botafogo.

    Barría viene de participar en la Copinha, uno de los torneos juveniles más importantes de Brasil, y recientemente recibió el llamado para unirse a la pretemporada del primer equipo. Además, el año pasado debutó y anotó goles en la primera división del fútbol brasileño.

    Junto a Barría, el técnico Thomas Christiansen contará con otros jugadores de experiencia internacional para estos amistosos, tales como Eddie Roberts (Estudiantes de Mérida/Venezuela), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira/Venezuela), Jovani Welch (Monagas/Venezuela), Daniel Aparicio (Real España/Honduras), Richard Peralta (Monagas/Venezuela) y John Gunn (New England Revolution II/Estados Unidos).

    El duelo contra Bolivia se disputará en el estadio IV Centenario, en la ciudad de Tarija, mientras que el enfrentamiento ante México será en el estadio Rommel Fernández.

    La Federación Panameña de Fútbol anunció que el resto de la convocatoria será revelado la próxima semana.

    Estos amistosos son parte de la preparación para el proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo 2026, en la que Panamá se encuentra en el grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Quién es Olmedo Javier Núñez Peñalba, el panameño cuya liberación pidió Panamá ante la ONU. Leer más
    • Panamá ante la OEA: no habrá transición sin respeto a la voluntad popular en Venezuela. Leer más
    • El Ifarhu abrirá el Concurso General de Becas vía web en los próximos días. Leer más
    • Ampliación del Corredor de las Playas: Meco presenta la oferta mejor evaluada. Leer más
    • PASE-U: Ifarhu programa tercer pago para finales de enero a estudiantes. Leer más
    • Conozca los precios de los combustibles que regirán desde este viernes 9 de enero. Leer más
    • Ifarhu 2026: centros y horarios para el pago de becas de este 5 de enero. Leer más