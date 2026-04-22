Kadir Barría estuvo cerca del gol y aporta en victoria del Botafogo

El delantero panameño Kadir Barría continúa dejando buenas sensaciones con el Botafogo, tras participar en la victoria por 1-0 sobre Chapecoense, en un compromiso correspondiente a la quinta ronda de la Copa de Brasil.
El atacante de 18 años fue titular y mostró una participación activa en ofensiva, destacando por su velocidad y capacidad para generar peligro dentro del área. Su primera ocasión clara llegó apenas al minuto 6 del primer tiempo, cuando recibió un pase de Júnior Santos dentro del área chica y definió de zurda, pero su remate terminó estrellándose en el poste izquierdo.
April 21, 2026
En la segunda mitad volvió a aparecer con una acción individual. Al minuto 70, Barría desbordó por la banda izquierda, superó en velocidad a su marcador y envió un centro peligroso que fue desviado por el guardameta rival, evitando una ocasión clara de gol.
El panameño fue sustituido al minuto 72 por el argentino Joaquín Correa, tras completar un partido en el que registró un disparo a puerta, uno al poste y una efectividad del 60% en pases (6 de 10).
Kadir cruzou a bola, após confusão dentro da pequena área, o jogador da Chapecoense tirou quase dentro do gol!
Barría sigue sumando minutos y consolidando su presencia en el equipo brasileño, en un proceso de crecimiento que lo proyecta como una de las jóvenes promesas del fútbol panameño en el exterior.