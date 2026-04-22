Panamá, 22 de abril del 2026

    NoticiaNOTICIA.
    Fútbol

    Kadir Barría estuvo cerca del gol y aporta en victoria del Botafogo

    El panameño fue titular y disputó 72 minutos en el triunfo sobre Chapecoense en la Copa de Brasil.

    Humberto Cornejo
    El atacante panameño Kadir Barría se mantiene en la convocatoria del equipo. Foto: Vítor Silva/Botafogo

    El delantero panameño Kadir Barría continúa dejando buenas sensaciones con el Botafogo, tras participar en la victoria por 1-0 sobre Chapecoense, en un compromiso correspondiente a la quinta ronda de la Copa de Brasil.

    El atacante de 18 años fue titular y mostró una participación activa en ofensiva, destacando por su velocidad y capacidad para generar peligro dentro del área. Su primera ocasión clara llegó apenas al minuto 6 del primer tiempo, cuando recibió un pase de Júnior Santos dentro del área chica y definió de zurda, pero su remate terminó estrellándose en el poste izquierdo.

    En la segunda mitad volvió a aparecer con una acción individual. Al minuto 70, Barría desbordó por la banda izquierda, superó en velocidad a su marcador y envió un centro peligroso que fue desviado por el guardameta rival, evitando una ocasión clara de gol.

    El panameño fue sustituido al minuto 72 por el argentino Joaquín Correa, tras completar un partido en el que registró un disparo a puerta, uno al poste y una efectividad del 60% en pases (6 de 10).

    Barría sigue sumando minutos y consolidando su presencia en el equipo brasileño, en un proceso de crecimiento que lo proyecta como una de las jóvenes promesas del fútbol panameño en el exterior.

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2026: Ifarhu prepara primer pago por ACH y recomienda actualizar datos. Leer más
    • Canal de Panamá adjudica por $17.5 millones la construcción de carreteras en la cuenca del río Indio. Leer más
    • IMA: lugares de venta de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de abril. Leer más
    • Desde este lunes arranca el registro para pagar $250 millones de Cepanim a jubilados. Leer más
    • Presidente Mulino deroga decreto que regulaba las plataformas de transporte. Leer más
    • Panamá extradita a Estados Unidos a iraní implicado en exportación de tecnología sensible. Leer más
    • Director de la ATTT: ‘El presidente es mi jefe y tiene la última palabra’. Leer más