Kadir Barría, la joven promesa panameña que sorprende en Brasil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico Franclim Carvalho elogió el potencial del delantero panameño, quien está mostrando un gran desempeño con el Botafogo.

El joven delantero panameño Kadir Barría continúa dejando su marca en el Botafogo de Brasil, y en su más reciente actuación, en la victoria 3-0 sobre el Independiente Petrolero de Bolivia, en la Conmebol Sudamericana volvió a destacar su proyección y talento.

Tras el partido, el técnico del equipo, Franclim Carvalho, elogió públicamente al atacante de 18 años, resaltando sus cualidades dentro del campo y su potencial para contribuir de manera significativa al equipo.

“Kadir ha estado trabajando y ha estado aprovechando las oportunidades. Es un chico que me cae muy bien. Tiene mucho potencial. Se merece elogio, porque creo que Kadir puede darnos cosas en esa posición, que estamos buscando”, señaló Carvalho durante la conferencia de prensa posterior al partido.

El entrenador Franclim Carvalho reacciona observa el partido contra Independiente Petrolero en el estadio Olímpico Nilton Santos en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda

El entrenador hizo énfasis en que la edad no es un factor limitante para evaluar a un jugador, al que utilizó en este partido como extremo derecho.

“No me importa la edad, tiene 18 años, me fijo en el rendimiento. Kadir es un jugador de mucho potencial. Que se quede unos meses más o unos años más. Le vendría bien quedarse. La junta directiva y el comité lo aprecian mucho. Necesita mantener los pies sobre la tierra”, expresó.

El desempeño de Barría en el partido fue bueno. El panameño jugó como titular durante 65 minutos, completando 7 de 9 pases precisos (78%), realizando tres pases clave, cuatro tiros totales con dos al arco, y mostrando su capacidad para generar peligro a pesar de la presión del rival. Salió del campo reemplazado a los 65 minutos por el argentino Joaquín Correa.

En la Copa Sudamericana, Barría ya ha participado en tres encuentros, incluyendo una asistencia decisiva en la victoria sobre Racing Club de Argentin. Su presencia en el equipo Sub-20 también ha sido notable, con una asistencia en el único partido jugado.

kadir Barría (d) de Botafogo disputa el balón con Eduardo de Oliveira (arriba) y Jhohan Gutiérrez (i) de Independiente Petrolero. EFE/ Antonio Lacerda

“Estoy muy orgulloso de él, es un sueño escuchar que todo el estadio grite su nombre”, dijo Kadir Irving Barría, padre del delantero, en una entrevista con la periodista Julia Calabria.

Esta campaña marca la segunda temporada de Kadir con el primer equipo del Botafogo. Además, su proyección trasciende al plano internacional, ya que debutó este año con la selección de Panamá en partidos contra Bolivia y México, marcando el gol del triunfo frente a los bolivianos. Además, estuvo en la gira por Sudáfrica.

Actualmente, pelea por un lugar en la convocatoria de Thomas Christiansen para la Copa del Mundo 2026, en la que Panamá enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana en el Grupo L.

Kadir Barría (arriba) cabecea el balón durante un partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. EFE/ Antonio Lacerda

El Botafogo se encuentra actualmente en la octava posición de la Serie A del Brasileirão con 12 puntos, y se prepara para enfrentar al Remo en casa el próximo sábado 2 de mayo, con Barría como una de sus principales cartas ofensivas.

Por su parte, en la Copa Suramericana, está en la primera posición del grupo E con siete puntos. Es seguido por Caracas (4 puntos) y Racing ( 3 puntos). Independiente Petrolero es último, al no poder sumar unidades en tres encuentros.

Cuadro titular de Botafogo, en el que aparece kadir Barría. EFE/ Antonio Lacerda

En este certamen, Botafogo tiene un empate contra Caracas (1-1) y el triunfo ante Racing. Su próximo duelo en este torneo continental será de local contra Racing, el próximo 6 de mayo.