Kadir Barría, la joya panameña que deslumbra en el fútbol brasileño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El joven delantero panameño Kadir Barría se ha convertido en una verdadera joya del fútbol nacional gracias a su destacada actuación con el equipo Sub-20 y con la primera plantilla del Botafogo.

El pasado martes 18 de noviembre, en el estadio Nilton Santos, Barría marcó dos goles en la victoria del Botafogo 3-2 sobre Sport, en la jornada 34 del Brasileirao. Con apenas 18 años, el atacante se convirtió en la gran figura del partido y dejó su nombre grabado en la memoria de la afición albinegra.

“Fue muy emocionante. Siempre soñé con este momento, desde Panamá. Cuando vi que era el Botafogo, la Libertadores, el Campeonato Brasileño en 2024, siempre soñé con esto, con darle la victoria al Botafogo y ayudar al equipo”, expresó Kadir, con un portugués fluido, en una entrevista en Amazon Prime Video.

“Estoy agradecido con el entrenador de la Sub-20, el profesor Ancelotti, quien siempre me da oportunidades, habla conmigo, me dice que estoy listo para el partido. También le doy gracias a Dios, sin Él no estaría aquí, y a mi familia que está en Panamá y aquí apoyándome cada día. Les dedico este gol”, añadió.

El delantero, que llegó al club en 2024, debutó este año en la categoría Sub-20, pero su crecimiento ha sido tan notable que ya empieza a llamar la atención en el primer equipo. En su entrevista, Barría también reveló una de sus mayores influencias dentro del club.

“Me acordé de Igor Jesus al marcar mi primer gol. Aprendí mucho de él. Antes de cada partido siempre veo sus jugadas; es un gran ejemplo para mí. Aunque se fue de Botafogo, siempre lo admiro”, comentó.