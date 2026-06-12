Kadir Barría: La joya panameña se prepara a fondo para su regreso a Botafogo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La joya panameña José Kadir Barría Rosa no pierde el tiempo durante la pausa mundialista. El jugador continúa realizando entrenamientos personalizados de alto rendimiento en el centro Lachitraining en Panamá, con el firme objetivo de incorporarse en óptimas condiciones a su club actual, el Botafogo.

Con apenas 18 años, Barría destaca como el jugador más joven de toda la plantilla del conjunto brasileño. Desde su incorporación al Botafogo en 2025, mantiene un registro de 21 partidos disputados en un amplio abanico de competiciones: Copinha, Campeonato Carioca (incluyendo la Taça Rio), Copa do Brasil, Copa Sudamericana, Brasileirão Sub-20, Serie A y Copa Libertadores.

Sus números respaldan su proyección. Sumando sus actuaciones entre el club y la selección mayor, acumula dos goles y cuatro asistencias. Su impacto es especialmente notable con la Sele; en cinco partidos amistosos disputados con la Marea Roja, ha anotado dos tantos, con un promedio de efectividad de un gol cada 106 minutos.

El talentoso panameño está decidido a ganarse un puesto titular en la exigente liga brasileña y a seguir demostrando que es una pieza fundamental para el futuro de la selección nacional.