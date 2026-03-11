Panamá, 11 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Kadir Barría marca doblete con Botafogo Sub-20

    Además de sus goles, el panameño aportó una asistencia en el tercer tanto de su equipo.

    Humberto Cornejo
    Kadir Barría marca doblete con Botafogo Sub-20
    El atacante panameño Kadir Barría. Foto: Vítor Silva/Botafogo

    El delantero panameño Kadir Barría reapareció con todo en la Copa Rio Sub-20, al marcar un doblete en la contundente victoria de 9-0 del Botafogo sobre Resende.

    Barría rompió su sequía de goles, que se extendía desde enero, al abrir el marcador en el minuto 2 y ampliar la ventaja apenas ocho minutos después, en el minuto 10.

    Además de sus dos goles, Barría contribuyó a la jugada del tercer tanto de su equipo con una asistencia.

    Este desempeño representa un impulso para el panameño, que busca consolidarse en el club brasileño y mantenerse en la consideración de Thomas Christiansen para los partidos amistosos ante Sudáfrica este mes.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos. Leer más
    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exdirectivo del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más
    • Ifarhu publicará la lista de preseleccionados para becas 2026: así sabrá si fue elegido. Leer más
    • La naviera china Cosco Shipping suspende operaciones en el puerto de Balboa. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más