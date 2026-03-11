Kadir Barría marca doblete con Botafogo Sub-20

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Además de sus goles, el panameño aportó una asistencia en el tercer tanto de su equipo.

El delantero panameño Kadir Barría reapareció con todo en la Copa Rio Sub-20, al marcar un doblete en la contundente victoria de 9-0 del Botafogo sobre Resende.

Barría rompió su sequía de goles, que se extendía desde enero, al abrir el marcador en el minuto 2 y ampliar la ventaja apenas ocho minutos después, en el minuto 10.

Además de sus dos goles, Barría contribuyó a la jugada del tercer tanto de su equipo con una asistencia.

Este desempeño representa un impulso para el panameño, que busca consolidarse en el club brasileño y mantenerse en la consideración de Thomas Christiansen para los partidos amistosos ante Sudáfrica este mes.

