Kadir Barría marca doblete con Botafogo Sub-20

El delantero panameño Kadir Barría reapareció con todo en la Copa Rio Sub-20, al marcar un doblete en la contundente victoria de 9-0 del Botafogo sobre Resende.
Barría rompió su sequía de goles, que se extendía desde enero, al abrir el marcador en el minuto 2 y ampliar la ventaja apenas ocho minutos después, en el minuto 10.
Kadir faz um golaço aos 2 minutos de jogos contra o Resende, pela Copa Rio sub-20.— Informa Fogo (@informafogo) March 11, 2026
🎥 | BotafogoTV pic.twitter.com/SPwaxYsbAK
Además de sus dos goles, Barría contribuyó a la jugada del tercer tanto de su equipo con una asistencia.
Este desempeño representa un impulso para el panameño, que busca consolidarse en el club brasileño y mantenerse en la consideración de Thomas Christiansen para los partidos amistosos ante Sudáfrica este mes.
Assistência de Miguel Caldas e segundo gol de Kadir em apenas 9 minutos.— Informa Fogo (@informafogo) March 11, 2026
🎥 | BotafogoTV pic.twitter.com/wbzhGqREQY