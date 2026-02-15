Panamá, 15 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Kadir Barría, nuevamente en la lista para un partido clave del Botafogo

    El panameño Kadir Barría fue convocado por Botafogo para enfrentar a Flamengo en los cuartos de final del Campeonato Carioca, en medio de una racha de cuatro derrotas del equipo.

    Carlos Vidal Endara
    Kadir Barría, nuevamente en la lista para un partido clave del Botafogo
    El atacante panameño buscará seguir sumando minutos en el club brasileño. Foto: Vítor Silva/Botafogo

    El delantero panameño Kadir Barría vuelve a ser incluido en la lista de convocados para el partido del Botafogo hoy ante el Flamengo, por los cuartos de final del Campeonato Carioca.

    +info

    Kadir Barría debuta con gol en el empate de Panamá ante Bolivia

    El partido será transmitido por el canal Flamengo TV en YouTube, y arranca a las 3:30 p.m.

    Vea la transmisión del partido con comentarios en español aquí

    El joven atacante, quien fue convocado por el técnico Thomas Christiansen para debutar con la selección mayor de Panamá en la pasada ventana de amistosos de enero, ante Bolivia y México, viene de sumar minutos en los dos últimos partidos con su club, ambos finalizados en derrota.

    El equipo que dirige el argentino Martín Anselmi atraviesa una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas y hoy saldrá al campo en busca de mantenerse con vida en el principal torneo de clubes del estado de Río de Janeiro.

    La campaña anterior, Barría participó en seis encuentros con el primer equipo del club, en los que sumó dos goles en 173 minutos en cancha y disputó varios de esos partidos como titular.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más
    • Imputan cargos y ordenan detención provisional a mujer que fingía ser arquitecta del Metro. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más
    • Parque Omar informa que no ha autorizado el ‘Primer Encuentro de Therians en Panamá’. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más
    • Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima. Leer más