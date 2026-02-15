Kadir Barría, nuevamente en la lista para un partido clave del Botafogo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño Kadir Barría fue convocado por Botafogo para enfrentar a Flamengo en los cuartos de final del Campeonato Carioca, en medio de una racha de cuatro derrotas del equipo.

El delantero panameño Kadir Barría vuelve a ser incluido en la lista de convocados para el partido del Botafogo hoy ante el Flamengo, por los cuartos de final del Campeonato Carioca.

El partido será transmitido por el canal Flamengo TV en YouTube, y arranca a las 3:30 p.m.

Vea la transmisión del partido con comentarios en español aquí

El joven atacante, quien fue convocado por el técnico Thomas Christiansen para debutar con la selección mayor de Panamá en la pasada ventana de amistosos de enero, ante Bolivia y México, viene de sumar minutos en los dos últimos partidos con su club, ambos finalizados en derrota.

El equipo que dirige el argentino Martín Anselmi atraviesa una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas y hoy saldrá al campo en busca de mantenerse con vida en el principal torneo de clubes del estado de Río de Janeiro.

🔥 #DiaDeFogo 🔥



📅 Hoje

⌚ 17h30

🏟 Nilton Santos

🇧🇷 Campeonato Carioca

🆚 BOTAFOGO x Flamengo

📺 Globo, SporTV e Premiere

🎙Pré-jogo, narração e pós-jogo na Botafogo TV



Apresentado por @vbet_brasil pic.twitter.com/eMoQdigvA1 — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 15, 2026

La campaña anterior, Barría participó en seis encuentros con el primer equipo del club, en los que sumó dos goles en 173 minutos en cancha y disputó varios de esos partidos como titular.