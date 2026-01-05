Kadir Barría recibe llamado al primer equipo del Botafogo

El panameño Kadir Barría fue convocado al primer equipo del Botafogo por el director técnico argentino Martín Anselmi.
Según informó el comunicador brasileño Pedro Henrique, la decisión del cuerpo técnico implica que Barría no jugará en el próximo compromiso del Fogão en la Copinha.
“Kadir y Marquinhos vuelven tras su debut en Copinha. Martín Anselmi ha pedido a ambos que participen en el equipo profesional y no se enfrentarán a la Estrela de Março el miércoles. La presencia contra Taubaté en la última ronda de la fase de grupos de Copinha sigue siendo incierta”, publicó el periodista en Instagram.
Anselmi asumió recientemente el mando del Botafogo tras la salida del italiano Davide Ancelotti, entrenador que precisamente fue quien le dio el debut oficial a Barría con el primer equipo. Ahora, el estratega argentino ha decidido integrar nuevamente al panameño a la dinámica del plantel principal, apostando por su continuidad en el fútbol profesional.
GOL DA VITÓRIA! ⚽️— Botafogo F.R. (@Botafogo) January 4, 2026
O Glorioso conquistou os primeiros três pontos na Copinha após vencer o Águia de Marabá-PA por 1 a 0. Danillo cruzou e Matheusinho testou de cabeça para as redes, dando a vitória para os Crias do Fogão! 🤩🔥 #VamosBOTAFOGO
📺 X Sports pic.twitter.com/8qTlCNXsoh
Barría venía de debutar en esta edición de la Copinha con una actuación completa en el triunfo por 1-0 del Botafogo sobre Águia de Marabá (PA), en un partido disputado el pasado domingo 4 de enero en el estadio Joaquim de Morais Filho, en Taubaté, São Paulo. En ese encuentro, el mediocampista panameño fue titular y disputó los 90 minutos, siendo amonestado al minuto 90+3.
Kadir Barría tomou cartão amarelo de bobeira. Tem que aprender a se controlar mais. Futebol também é mental, principalmente em jogos decisivos. O cara já tem experiência recente de jogos pelo profissional. Tem que ter evolução.— Gazeta Botafogo ⭐📰 (@agazetabotafogo) January 4, 2026
🎥 Record RIO | #CopinhaNaRecord pic.twitter.com/gQRY7qQWcf
El Botafogo juvenil tiene programado regresar a la cancha este miércoles 7 de enero para enfrentar al Estrela de Março-BA. Ese mismo día, Águia de Marabá se medirá ante Taubaté, en otro partido correspondiente al Grupo 22.