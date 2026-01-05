Panamá, 05 de enero del 2026

    Fútbol

    Kadir Barría recibe llamado al primer equipo del Botafogo

    El entrenador argentino Martín Anselmi hizo la convocatoria del panameño que compite en la Copinha.

    Humberto Cornejo
    Kadir Barría festeja uno de sus goles con el Botafogo. Foto: Tomada de @Botafogo/Vítor Silva/ BFR

    El panameño Kadir Barría fue convocado al primer equipo del Botafogo por el director técnico argentino Martín Anselmi.

    Botafogo debuta con victoria en la Copinha con Kadir Barría como titular

    Según informó el comunicador brasileño Pedro Henrique, la decisión del cuerpo técnico implica que Barría no jugará en el próximo compromiso del Fogão en la Copinha.

    “Kadir y Marquinhos vuelven tras su debut en Copinha. Martín Anselmi ha pedido a ambos que participen en el equipo profesional y no se enfrentarán a la Estrela de Março el miércoles. La presencia contra Taubaté en la última ronda de la fase de grupos de Copinha sigue siendo incierta”, publicó el periodista en Instagram.

    Anselmi asumió recientemente el mando del Botafogo tras la salida del italiano Davide Ancelotti, entrenador que precisamente fue quien le dio el debut oficial a Barría con el primer equipo. Ahora, el estratega argentino ha decidido integrar nuevamente al panameño a la dinámica del plantel principal, apostando por su continuidad en el fútbol profesional.

    Barría venía de debutar en esta edición de la Copinha con una actuación completa en el triunfo por 1-0 del Botafogo sobre Águia de Marabá (PA), en un partido disputado el pasado domingo 4 de enero en el estadio Joaquim de Morais Filho, en Taubaté, São Paulo. En ese encuentro, el mediocampista panameño fue titular y disputó los 90 minutos, siendo amonestado al minuto 90+3.

    El Botafogo juvenil tiene programado regresar a la cancha este miércoles 7 de enero para enfrentar al Estrela de Março-BA. Ese mismo día, Águia de Marabá se medirá ante Taubaté, en otro partido correspondiente al Grupo 22.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


