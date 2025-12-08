Kadir Barría regresó a Panamá sin avisar y la reacción conmovió a su mamá y abuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero panameño Kadir Barría protagonizó el video más viral del Día de las Madres.

La escena, publicada por Douglas Oliveira Bellot en Instagram, muestra la llegada sorpresa del futbolista a su hogar en el Día de las Madres, generando una reacción cargada de emoción entre sus familiares.

Las imágenes comienzan con Barría caminando por una vereda hasta llegar a la casa sin que nadie supiera que estaba en el país. Al abrir la puerta, varios miembros de la familia quedan desconcertados, entre ellos su abuela, que no puede ocultar la sorpresa. Pero la reacción más conmovedora es la de su madre, sentada en un sillón, paralizada por el impacto de verlo.

Con lágrimas en los ojos, la madre de Kadir tarda unos segundos en levantarse antes de caminar hacia él. El abrazo se prolonga por varios segundos, mientras el resto de la familia observa la escena con sonrisas, gritos y teléfonos en mano capturando el momento.

Barría, de apenas 18 años, se ha ganado la atención del fútbol panameño en los últimos meses. Su campaña en Brasil fue memorable: anotó cinco goles y fue clave en el título del Campeonato Carioca sub-20 con Botafogo. Su rendimiento no pasó desapercibido y Davide Ancelotti decidió llevarlo al primer equipo en la recta final del Brasileirao.

Kadir Barria, futbolista panameño del Botafogo. Foto: Vitor Silva/Botafogo.

El atacante respondió en la cancha, sumando dos goles en seis partidos en su debut profesional, un cierre de año que lo colocó en el radar internacional y generó expectativas sobre su crecimiento. Con la temporada concluida, Barría eligió regresar por sorpresa a Panamá para celebrar el Día de las Madres, dejando un momento inolvidable en su hogar.