Kadir Barría se reporta a la selección de Panamá en Río de Janeiro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Kadir Barría llegó al hotel de la concentración un par de horas antes de que el equipo nacional aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Galeão.

La selección de Panamá contó en las últimas horas con la incorporación del delantero Kadir Barría, quien ya se encuentra concentrado junto al grupo en Río de Janeiro de cara al amistoso internacional frente a Brasil, programado para este domingo 31 de mayo en el estadio Maracaná.

El atacante del Botafogo se unió al equipo nacional en el hotel de concentración junto a los futbolistas Jiovany Ramos y Jorge Gutiérrez, ambos procedentes del fútbol venezolano.

Con estas llegadas, el técnico Thomas Christiansen contará esta tarde con 26 jugadores disponibles para el entrenamiento en suelo brasileño. Reportes indican que Kadir llegó al hotel de la concentración un par de horas antes de que el equipo nacional aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Galeão.

La Federación Panameña de Fútbol informó que la delegación aterrizó durante la madrugada de este viernes, luego de un vuelo de siete horas desde Ciudad de Panamá. Un total de 23 jugadores viajaron inicialmente desde el país, tras completar el jueves el último entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes, ubicado en Juan Díaz.

La primera práctica en territorio brasileño está programada para las 4:00 p.m. hora local en el Centro de Alto Rendimiento Moacyr Barbosa, instalaciones pertenecientes al Vasco da Gama.

La presencia de Barría, llamado como reserva al Mundial 2026, genera expectativa por su corta edad, proyección y presencia en el fútbol brasileño. El delantero suma tres partidos internacionales y un gol con Panamá. Su debut se produjo el pasado 18 de enero en el amistoso frente a Bolivia y necesitó apenas cinco minutos para marcar su primer tanto con la camiseta nacional.

Posteriormente vio acción frente a México en el estadio Rommel Fernández y en marzo pasado participó en el compromiso amistoso contra Sudáfrica en Ciudad del Cabo.

A nivel de clubes, el atacante acumula dos goles en 662 minutos disputados durante la presente temporada con Botafogo, repartidos en 18 encuentros. Barría ha tenido participación en múltiples competiciones, incluyendo el Campeonato Carioca, la Taça Rio, la fase previa de Copa Libertadores, la fase de grupos de la Copa Sudamericana, la Copa do Brasil y el Brasileirao.

Mientras tanto, Ramos y Gutiérrez llegaron tras cumplir compromisos continentales con sus respectivos equipos en Venezuela. Ramos disputó minutos en Belo Horizonte durante la derrota 1-0 del Academia Puerto Cabello ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana, mientras que Gutiérrez fue titular con Deportivo La Guaira en la caída 3-1 frente a Fluminense en el Maracaná por Copa Libertadores.

No obstante, todavía existen ausencias dentro del plantel panameño. En Ciudad de Panamá permanecen el mediocampista Adalberto Carrasquilla, el delantero Azarías Londoño y el guardameta Luis Mejía. La reciente lesión de Manotas obligó al cuerpo técnico a convocar de emergencia al portero John Gunn.

El arquero del plantel filial del New England Revolution estará incorporándose esta misma noche al hotel de concentración como alternativa para los amistosos frente a Brasil y República Dominicana.

Por ahora, la única pieza pendiente por integrarse al grupo es el capitán Aníbal Godoy, quien se espera llegue próximamente para completar la nómina mundialista.

Panamá enfrentará este domingo a Brasil en el partido de despedida de la Canarinha antes de su participación internacional. El encuentro se disputará desde las 6:30 p.m. hora local, equivalente a las 4:30 p.m. en territorio panameño.