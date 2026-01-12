Kadir Barría se reporta al campamento panameño para los amistosos contra Bolivia y México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con 22 jugadores en cancha y la presencia del joven delantero del Botafogo, Panamá inició trabajos en el COS Sports Plaza de cara a la doble tanda internacional fuera de fechas FIFA.

El delantero Kadir Barría fue el principal punto de atención este lunes en el arranque de los entrenamientos de la Selección de Panamá con miras a los partidos amistosos frente a Bolivia y México.

El joven delantero del Botafogo, de apenas 18 años, se presentó junto a otros 21 futbolistas en el COS Sports Plaza para iniciar un microciclo clave dentro de una doble tanda internacional fuera de las fechas FIFA.

El delantero expresó el domingo en la terminal aérea de Tocumen que vestir la camiseta nacional en una Copa del Mundo es “un sueño”, aunque reconoció que su inclusión dependerá de lo que pueda mostrar en la cancha en estos compromisos ante Bolivia y México.

Barría llega en un momento de alta expectativa luego de anotar dos goles en seis partidos del Brasileirao 2025.

“Depende de mi trabajo y reconozco que si no voy, estoy joven, y si no voy esta vuelta será la otra”, afirmó la joya.

Reportes pendientes y una baja

El grupo de 22 jugadores cumplió la primera de cuatro sesiones antes del viaje a tierras bolivianas. Para este martes se espera la llegada del delantero Gustavo Herrera, el guardameta John Gunn y el defensor Jorge Gutiérrez.

Panamá abrirá esta doble fecha de preparación el domingo 18 de enero cuando visite a Bolivia, y cerrará el jueves 22 de enero frente a México en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

Entre las novedades del entrenamiento destacó la incorporación de Kahiser Lenis, del Jaguares de Córdoba de Colombia; Javier Rivera, del CD Marathón de Honduras; y Aimar Sánchez, del New York Red Bulls II de Estados Unidos. Los tres jugadores recibieron la autorización de sus respectivos clubes para unirse a la concentración y comenzaron trabajos junto al resto del plantel.

Thomas Christiansen da sus palabras a los 22 futbolistas presentes el primer día de trabajo. Cortesía

El llamado inicial cuenta con una base importante de jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, con 15 futbolistas provenientes del torneo local, además de 10 legionarios que militan en clubes del extranjero.

La federación confirmó que la nómina final de convocados será anunciada antes de partir a Bolivia, una vez concluyan las cuatro sesiones de entrenamiento previstas en el COS Sports Plaza.

La dura noticia del día fue la molestia muscular que sufrió el guardameta veragüense Marcos De León durante la práctica y no pudo completar la sesión. Tras ser evaluado, fue descartado de los entrenamientos y reemplazado por Ian Flores, portero del San Francisco FC, quien se integrará al grupo a partir de este martes.