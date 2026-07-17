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    Fútbol

    Kadir Barría se viste de héroe al anotar el gol del triunfo de Botafogo

    El panameño marcó en el minuto 90+5’ para darle al Botafogo una victoria 2-1 sobre Santos, en la jornada 18 del Brasileirao.

    Humberto Cornejo
    Kadir Barría se viste de héroe al anotar el gol del triunfo de Botafogo
    Kadir Barría celebrando uno de sus golazos con Botafogo en una noche histórica.

    El delantero panameño Kadir Barría se convirtió la noche de este jueves 16 de julio en el héroe del Botafogo, al anotar el gol del triunfo en la victoria 2-1 frente al Santos, en partido correspondiente a la jornada 18 del Brasileirao.

    Cuando el encuentro parecía encaminado al empate 1-1, apareció Barría en el tiempo añadido para inclinar la balanza a favor del conjunto local.

    Al minuto 90+5’, el atacante istmeño aprovechó un balón largo al espacio; el portero intentó anticiparse, pero no logró despejar; el panameño se hizo con la pelota para definir y sellar el triunfo.

    Barría ingresó al minuto 77 en sustitución de Kuan Toledo y tuvo una participación determinante en el cierre del compromiso. Durante su tiempo en cancha, registró dos remates, anotó un gol y completó dos de tres pases.

    El tanto desató la celebración del delantero panameño, quien evidenció su emoción tras marcar con el primer equipo en un momento decisivo del partido.

    Con este resultado, el Botafogo alcanzó los 25 puntos y se ubica en la novena posición de la tabla, mientras que el Santos se mantiene con 21 unidades, a solo un punto de la zona de descenso.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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