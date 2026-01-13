Kadir Barría tras su primera convocatoria a la selección: ‘Es una oportunidad muy grande’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El joven delantero manifestó su ilusión y entusiasmo tras recibir su primera convocatoria a la selección de Panamá, de cara a los partidos amistosos frente a Bolivia y México.

La ilusión y la motivación marcaron el ambiente en el entrenamiento de este martes de la selección de fútbol de Panamá, en el que el joven delantero Kadir Barría acaparó la atención al referirse a su primera convocatoria con el combinado nacional, de cara a los partidos amistosos ante Bolivia y México.

¡DÍA 2️⃣!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 completó este martes su segunda sesión de entrenamiento en la continuación de su preparación de cara a los próximos partidos amistosos 🆚 Bolivia 🇧🇴 y México 🇲🇽.



Los detalles ➡️ https://t.co/qjF6HzUIDw#MásPanameñosQueNunca 🇵🇦 pic.twitter.com/XgWpkAsCDE — FEPAFUT (@fepafut) January 13, 2026

Barría, quien atraviesa un buen momento tras su proyección en el fútbol brasileño, no ocultó su entusiasmo por vestir por primera vez la camiseta de la selección absoluta.

“Me siento contento por la oportunidad que se me dio de estar aquí, me siento feliz, la verdad, es mi primera vez, y siento que es una oportunidad muy grande, y tengo que saber aprovecharla”, manifestó Barría.

¡LEGIONARIOS CONVOCADOS!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 contará con estos legionarios para los partidos amistosos 🆚 Bolivia 🇧🇴, del 18 de enero y México 🇲🇽, del 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández.



📋 Nota ➡️ https://t.co/YSFmVvUpd9#MásPanameñosQueNunca 🇵🇦 pic.twitter.com/uEIDp7COdO — FEPAFUT (@fepafut) January 8, 2026

Además de Barría, otro de los jugadores que compartió sus sensaciones fue el lateral Jorge Gutiérrez, quien también valoró la oportunidad de volver a ser considerado en el proceso de la selección.

“Siempre que se me da una oportunidad de venir a la selección, yo estoy feliz, como el primer llamado, también pensando que es una oportunidad para mí para seguir afianzándome y para seguir mostrando que puedo estar aquí”, manifestó Gutiérrez.

Ambos futbolistas formaron parte de la jornada de trabajo que realizó el equipo en las instalaciones del COS Sports Plaza, donde el conjunto nacional completó su segunda sesión de entrenamiento como parte de la preparación para la doble tanda de amistosos.

El entrenamiento contó con la presencia de 25 jugadores, bajo la supervisión del técnico Thomas Christiansen y su cuerpo técnico, en una sesión de aproximadamente 90 minutos, que combinó trabajos físicos y ejercicios tácticos con balón.

Como novedades del día, se integraron al grupo Jorge Gutiérrez, defensor del Deportivo La Guaira de Venezuela; Gustavo Herrera, atacante del Sporting San Miguelito; y John Gunn, guardameta del New England Revolution II de Estados Unidos. Con estas incorporaciones, el cuerpo técnico ya dispone de todos los futbolistas convocados para esta fase previa.

Panamá se prepara para enfrentar a Bolivia el próximo 18 de enero y posteriormente medirse ante México el 22 de enero, en dos compromisos que servirán para evaluar variantes y seguir ajustando el equipo de cara a los retos del 2026.