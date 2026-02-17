Panamá, 17 de febrero del 2026

    Fútbol

    Kadir Barría y Botafogo desafían la altura en la Copa Libertadores

    El duelo se disputará en el estadio estadio Víctor Agustín Ugarte, en Potosí, ubicado a más de 3,380 metros sobre el nivel del mar, desde las 7:30 p.m. del miércoles.

    Humberto Cornejo
    El atacante panameño Kadir Barría se mantiene en la convocatoria del equipo. Foto: Vítor Silva/Botafogo

    Botafogo enfrentará este miércoles 18 de febrero a Nacional Potosí en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará desde las 7:30 p.m. en el estadio Víctor Agustín Ugarte, en Potosí, ubicado a más de 3,380 metros sobre el nivel del mar.

    El conjunto brasileño llega a Bolivia en un momento de presión deportiva. El equipo dirigido por el argentino Martín Anselmi fue eliminado recientemente en los cuartos de final del Campeonato Carioca tras caer 1-2 en casa ante Flamengo y no gana desde finales de enero. Desde entonces, acumula cinco derrotas oficiales: tres en el torneo estadual y dos en competiciones nacionales.

    Consciente del reto físico que representa la altitud de Potosí, el cuerpo técnico dispuso que nueve jugadores juveniles viajaran desde el sábado para iniciar el proceso de aclimatación. El resto de la delegación se incorporó el lunes, completando el grupo que buscará un resultado positivo en la ida.

    En el plantel del “Fogão” también figura el panameño Kadir Barría, quien integra la convocatoria y representa una de las cartas del club en esta fase del torneo continental.

    Con 16 equipos en la competencia, inicia la segunda fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. Dos campeones, Argentinos Juniors y Botafogo, debutarán en el torneo de clubes más importante de América. EFE.

    Botafogo buscará sostener la serie con un resultado manejable de cara al partido de vuelta, programado para el miércoles de la próxima semana en Río de Janeiro, donde se definirá el clasificado a la siguiente ronda.

    Por su parte, Nacional Potosí afronta el compromiso con la intención de capitalizar su localía y la altitud como factor determinante. El equipo boliviano, campeón del torneo seriado 2026, viene de quedar eliminado del campeonato de verano ante Real Potosí, su tradicional rival.

    Dirigido por Leonardo Égüez, el conjunto local reforzó su ataque con el argentino Óscar Damián Villalba, goleador de la División Profesional de Bolivia en 2025 con 31 tantos, además del ecuatoriano Maicon Solís y el uruguayo Leandro Ortormín, quienes se suman a referentes como Tommy Tobar y Maximiliano Núñez.

    La serie arranca en un escenario históricamente complejo para los visitantes. Botafogo, urgido de resultados y en medio de cuestionamientos por su rendimiento reciente, afronta un compromiso que puede marcar el rumbo inmediato de su temporada.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


