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    Competencia

    Kadir Barría y Josué Vergara no podrán jugar con la selección Sub-20

    Los futbolistas no recibieron el permiso de sus clubes, ya que el torneo no forma parte de las fechas FIFA.

    Humberto Cornejo
    Kadir Barría y Josué Vergara no podrán jugar con la selección Sub-20
    Kadir Barría (c) y Andrés Andrade de Panamá celebran un gol en el amistoso contra República Dominicana. EFE

    La selección Sub-20 de Panamá sufrirá dos ausencias importantes de cara al Campeonato Sub-20 de Concacaf, luego de confirmarse que Kadir Barría y Josué Vergara no podrán integrar el equipo nacional para el torneo regional.

    La Federación Panameña de Fútbol informó que tanto Barría, jugador del Botafogo, como Vergara, del KAA Gent, no fueron cedidos por sus respectivos clubes para la competición.

    La situación responde a que el Premundial Sub-20 no forma parte de las fechas FIFA, por lo que las instituciones no están obligadas a prestar a sus futbolistas, una condición que terminó afectando la planificación del equipo dirigido por Mike Stump.

    A pesar de estas bajas, el combinado nacional podrá contar con otros jugadores que militan en el extranjero. Es el caso de Joseph Pacheco, Moisés Richards, Ernesto Gómez y Mihajir Jiménez, quienes recibieron el visto bueno de sus clubes y se incorporarán directamente al equipo en Puebla, México, para el debut en el torneo.

    En el plano deportivo, Panamá cerró su preparación en suelo nacional con una victoria 7-2 sobre Cuba en un partido disputado en el Centro de Alto Rendimiento de la FPF, en Burunga, Arraiján. El equipo mostró contundencia ofensiva con un triplete de Reynaldo Graham, además de goles de Raheen Cuello, Adrián Pineda, Shayron Stewart y Edmilson González.

    Este fue el segundo amistoso ante el conjunto cubano, tras el empate sin goles registrado en el primer encuentro, y sirvió como parte final del ajuste táctico antes del viaje.

    La selección Sub-20 viajará este domingo hacia México, donde realizará un campamento en la ciudad de Pachuca, como parte de la etapa definitiva de su preparación.

    La lista final para el Campeonato Sub-20 de Concacaf se dará a conocer la próxima semana a través de los canales oficiales de la federación.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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