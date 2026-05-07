Kadir Barría: Yo me dedico a jugar, disfrutar y dar todo por el Botafogo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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“Kadir es un jugador con mucho potencial, pero no es un jugador hecho”, comentó Franclim Carvalho tras ponerlo titular por tercer partido consecutivo en Copa Sudamericana.

A poco menos de tres semanas para que Thomas Christiansen haga oficial la convocatoria de Panamá para la próxima cita mundialista, el nombre de Kadir Barría sigue sumando adeptos tanto en territorio panameño como en el sur del continente, impulsado por sus recientes actuaciones con Botafogo y por el creciente protagonismo que empieza a asumir con apenas 18 años.

Este miércoles por la noche, el atacante panameño volvió a ser titular con Botafogo, en la victoria 2-1 sobre Racing Club en la Copa Sudamericana.

Barría disputó su tercer partido consecutivo como titular y dejó sensaciones positivas pese a no poder marcar. De hecho, estuvo muy cerca de hacerlo en el primer tiempo, pero el guardameta Gabriel Cambeses evitó su anotación con una gran intervención.

Tras el encuentro, el panameño reconoció sentirse satisfecho por su rendimiento y destacó la importancia del triunfo para el equipo brasileño.

“Gracias a Dios se sacó la victoria, eso es lo importante. No salió el gol, pero la verdad que me siento muy satisfecho con lo que hice en el campo”, expresó Barría.

El atacante también reaccionó al respaldo recibido desde las tribunas del estadio Nilton Santos, donde fue aplaudido al momento de abandonar el terreno de juego.

“Eso me da mucha felicidad, porque ven mi esfuerzo, lo que doy dentro del campo. A veces las cosas no salen, pero ellos lo ven y saben el sentimiento que también siento para este equipo”, comentó.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención llegó en la última pregunta de la entrevista. Barría fue consultado directamente sobre si alguien del cuerpo técnico de la selección de Panamá se ha comunicado con él debido al nivel que viene mostrando y a los minutos que ha comenzado a sumar en Brasil.

La respuesta del delantero fue corta, cautelosa y dejó abierta cualquier interpretación.

“No sé la verdad, eso se lo dejo a otras personas. Yo solo me dedico a jugar y a disfrutar y dar todo para este equipo”, respondió.

La declaración cobra todavía más fuerza considerando el momento que vive el futbolista y el contexto alrededor de la selección nacional. Todo apunta a que el próximo 26 de mayo el seleccionador Thomas Christiansen anunciará la lista definitiva de 26 convocados de Panamá, y el nombre de Kadir Barría es probablemente el más esperado.

El delantero, que apenas debutó profesionalmente en enero pasado, ya compartió camerino y entrenamientos con los jugadores habituales del proceso que dirige el hispano-danés desde 2020. Eso sumado a sus actuaciones recientes en el campeonato carioca, la Copa de Brasil, el Brasileirao y la Conmebol Sudamericana han provocado una enorme expectativa.

Del lado del cuerpo técnico del Fogao, Franclim Carvalho también dedicó varios minutos a hablar sobre el panameño y dejó claro que el club está manejando su evolución con cautela.

“Kadir no puede pedir más oportunidades que estas. Los últimos tres partidos, los tres de inicio, y tiene que mostrar dentro del campo como ha mostrado”, afirmó el entrenador portugués.

Carvalho elogió la actitud y el trabajo del atacante, aunque recordó constantemente que apenas tiene 18 años y todavía está en proceso de formación.

“Es un jugador con mucho potencial, pero no es un jugador hecho. No puede serlo porque tiene 18 años. A veces queremos acelerar las cosas y no podemos hacer eso”, señaló.

El técnico incluso admitió que Barría parece estar ansioso por marcar su primer gol con el club, aunque transmitió tranquilidad sobre ese aspecto.

“Está un poco ansioso por no hacer gol, pero tiene que tener calma. Va a hacer muchos goles hasta el final de su carrera”, aseguró.

Mientras tanto, Botafogo quedó como líder del Grupo E de la Copa Sudamericana con 10 puntos tras vencer a Racing, eliminando matemáticamente al conjunto argentino y acercándose a los octavos de final de forma directa.