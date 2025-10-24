Karate, kickboxing, lucha y tiro con arco entregan medallas a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá continúa cosechando triunfos en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, con una jornada brillante en disciplinas de combate y precisión que sumó nuevas preseas al medallero nacional.

En la modalidad de lucha libre femenina, las panameñas se adueñaron del podio con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce. Chaneth Simmonds (-76 kg) y Jeanice Mejía (-57 kg) se consagraron campeonas regionales, mientras que Yajahira Ibarra (-62 kg) obtuvo la de plata y Paola Porras (-50 kg) añadió un bronce para completar una destacada actuación del equipo.

El karate panameño también tuvo un desempeño sobresaliente, con todos sus representantes subiendo al podio. Marwan Zayed consiguió bronce en Kumite (-84 kg), Keyla Castillo repitió la hazaña en Kumite (+68 kg), Cristian Tello lo hizo en Kumite (+84 kg) y Luis Gálvez completó la cosecha con otro bronce en Kumite (-75 kg).

Por su parte, Samuel Díaz obtuvo una valiosa medalla de bronce en Kickboxing (-57 kg), marcando un nuevo logro histórico para esta disciplina. Se trata de la segunda medalla panameña en kickboxing en unos Juegos del Ciclo Olímpico, tras el bronce de Miguel Athanasiades (-63.5 kg) en los I Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024.

En tiro con arco, el equipo femenino integrado por Miriam González, Gisela Cowan Chang y Emma Durán logró plata en Recurvo Femenino por Equipos (70 m), reafirmando el progreso del país en esta disciplina.

Con estos resultados, Panamá sigue consolidándose como una de las delegaciones más competitivas en los Juegos Centroamericanos, mostrando fortaleza, disciplina y crecimiento en diversas modalidades deportivas.