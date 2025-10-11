Panamá, 11 de octubre del 2025

    KARATE

    Karatecas de América se reúnen en Panamá para torneo internacional

    Humberto Cornejo
    El evento se lleva a cabo en la Arena Roberto Durán, corregimiento de Juan Díaz.

    Panamá es sede este fin de semana de la Competencia Internacional de Karate Tradicional Panamá 2025, evento que se celebra en la Arena Roberto Durán del 10 al 12 de octubre.

    La ceremonia inaugural tuvo lugar la noche del viernes, dando inicio a dos días de competencias, exhibiciones y seminarios técnicos que reunirán a atletas de distintos países.

    Organizado por la Unión Mundial de Federaciones de Karate-Do (WUKF) Panamá, el torneo cuenta con la participación de karatecas de Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Chile y Panamá, entre otros.

    “Este encuentro consolida a Panamá como punto de referencia del karate tradicional a nivel internacional”, destacó Jaime García De Paredes, presidente de WUKF Panamá.

    Parte de la delegación de Panamá que participa en el evento.

    El certamen busca impulsar el desarrollo del karate panameño, promover los valores de disciplina, respeto y excelencia, y ofrecer a los atletas un espacio de alto rendimiento para demostrar su nivel técnico.

    Durante las jornadas se realizarán exhibiciones especiales, seminarios técnicos y actividades culturales, con la participación de reconocidos maestros y delegaciones visitantes, fortaleciendo los lazos deportivos y culturales entre las naciones participantes.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

