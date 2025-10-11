Karatecas de América se reúnen en Panamá para torneo internacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá es sede este fin de semana de la Competencia Internacional de Karate Tradicional Panamá 2025, evento que se celebra en la Arena Roberto Durán del 10 al 12 de octubre.

La ceremonia inaugural tuvo lugar la noche del viernes, dando inicio a dos días de competencias, exhibiciones y seminarios técnicos que reunirán a atletas de distintos países.

Organizado por la Unión Mundial de Federaciones de Karate-Do (WUKF) Panamá, el torneo cuenta con la participación de karatecas de Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Chile y Panamá, entre otros.

“Este encuentro consolida a Panamá como punto de referencia del karate tradicional a nivel internacional”, destacó Jaime García De Paredes, presidente de WUKF Panamá.

El certamen busca impulsar el desarrollo del karate panameño, promover los valores de disciplina, respeto y excelencia, y ofrecer a los atletas un espacio de alto rendimiento para demostrar su nivel técnico.

Durante las jornadas se realizarán exhibiciones especiales, seminarios técnicos y actividades culturales, con la participación de reconocidos maestros y delegaciones visitantes, fortaleciendo los lazos deportivos y culturales entre las naciones participantes.