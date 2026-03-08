Karla Navas y el reto de iniciar un nuevo camino rumbo a Los Ángeles 2028

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La gimnasta panameña habló sobre sus objetivos y el sueño de competir en unos Juegos Olímpicos, mientras combina su carrera universitaria con el regreso a los entrenamientos.

La gimnasta panameña Karla Navas atraviesa una etapa en su carrera deportiva. Tras varios años de competencia constante al más alto nivel y de gran exigencia, la atleta ha decidido tomar una pausa para recuperarse física y mentalmente, antes de encarar con renovada energía el nuevo ciclo olímpico, cuyo objetivo será la clasificación a Los Ángeles 2028.

“Iniciamos el año con un poco de descanso, he tenido más o menos dos meses inactiva dentro del gimnasio, ya que el año pasado y después del ciclo olímpico he tenido unos años muy fuertes, competencias muy importantes para nuestros puntajes”, dijo Navas en una entrevista con La Prensa.

“Este año no tengo competencias fijas que te pueda decir, pero sé que lo más importante ahorita sería retornar y volver al 100% de mi rendimiento y ya poder competir y obviamente traer resultados para mi país”.

Durante casi seis años, la talentosa istmeña mantuvo un ritmo de competencia constante, con pocos espacios para detenerse. Este tiempo fuera del gimnasio le ha permitido reconectar con su entorno personal y recuperarse de lesiones.

“Fueron como seis años máximo sin parar; máximo creo que paraba dos semanas, que era vacaciones, que era fin de año, pero primera vez que agarró dos meses”, expresó Navas.

“Han sido dos meses de mucho tiempo de calidad con mi familia, de hace mucho tiempo que no pasaba buen rato con ellos, he tenido también para sanar un poco la salud mental, el estado físico también. Mi cuerpo lo necesitaba, mi mente también y bueno, ya preparándome mentalmente para lo que viene”, agregó.

La atleta panameña Karla Navas de Gimnasia Artística femenina, obtuvo la medalla de oro con un total de 13.850 en la final de Salto de la IV Cuarta Copa del Mundo en Doha, Qatar.

La atleta panameña Karla Navas de Gimnasia Artística femenina, obtuvo la medalla de oro con un total de 13.850 en la final de Salto de la IV Cuarta Copa del Mundo en Doha, Qatar.

Un ciclo marcado por la resiliencia

Los últimos años de su carrera han estado llenos de retos, éxitos, medallas, lesiones y competencias de alto nivel. Sin embargo, Navas considera que ese camino ha fortalecido su carácter y su compromiso con el deporte.

“Fueron unos años intensos desde 2021. Durante esos cuatro años he tenido varias lesiones también, he aprendido a levantar la cabeza y seguir adelante. Gracias a Dios que hubo un equipo del Comité Olímpico de Panamá y con la ayuda de Pandeportes también he podido tener una de las recuperaciones más rápidas para estar al 100%”, expresó Navas, quien vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al ganar la medalla de oro en la Copa del Mundo de Gimnasia de Doha, resultado que considera una huella en su trayectoria deportiva.

“Las Copas del Mundo me ayudaron muchísimo en el tema de aprendizaje, en el tema de pararme firme y competir. He logrado una de las medallas más fuertes que ha sido Copa del Mundo, medalla de oro en Doha. Todavía me llena de mucha satisfacción”, añadió.

Karla Navas junto con Abigail Martin (c) y Karina Schoenmaier (i). Foto: Tomada de @ffgymnastique

Más allá de sus logros personales, la gimnasta destaca el crecimiento del equipo panameño y el talento emergente que busca abrirse paso en el escenario internacional y alcanzar la participación como equipo en unos Juegos Olímpicos.

“Panamá tiene un equipo muy bueno, un equipo muy preparado. Tiene unas chicas que están puestas para lo que sea, entonces en realidad siento que cada vez está más cerca de llegar con un equipo completo a unos Juegos Olímpicos”, señaló Navas, quien destacó a sus entrenadores Carlos Gil Hernández y Yareimi Vázquez.

Equipo de Gimnasia de Panamá. Foto: Cortesía/COP

El equilibrio entre estudio y deporte

Además de su carrera deportiva, Navas también construye su futuro académico, ya que está estudiando fisioterapia.

“Gracias a Dios conseguí una beca deportiva con la Universidad Latina de Panamá, que me dio la facilidad de estudiar ahí. Estoy estudiando fisioterapia. Los horarios gracias a Dios se han ubicado muy bien junto a mis entrenamientos… y pues gracias a eso puedo cumplir dos de mis mayores sueños, que es llegar también a unos Juegos Olímpicos como también graduarme de fisioterapeuta”, concluyó.