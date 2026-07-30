Karla Navas muestra avances tras su operación de rodilla

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La gimnasta panameña Karla Navas dio este miércoles una señal alentadora sobre su recuperación al compartir los primeros avances de su proceso de rehabilitación, apenas dos semanas y media después de haber sido sometida a una cirugía en la rodilla izquierda.

A través de sus redes sociales, la atleta publicó un video de su sesión de trabajo físico en el que se le observa realizando ejercicios de fortalecimiento y estabilidad, acompañando las imágenes con un mensaje optimista sobre su evolución.

“Dos semanas y media postoperatorio y así va mi rodilla: recuperando fuerza, estabilidad y confianza. Cada día es un paso más hacia mi regreso, con mucho trabajo, disciplina y paciencia”, escribió Navas.

La gimnasta también agradeció al equipo médico y de fisioterapia que la acompaña durante esta etapa, destacando el respaldo recibido en cada fase de su recuperación.

La cirugía fue realizada el pasado 7 de julio. Ese día, Navas informó que la intervención había sido un éxito y expresó su agradecimiento a los especialistas que participaron en el procedimiento, así como a la Federación Panameña de Gimnasia, su familia y las personas que le han brindado apoyo desde que sufrió la lesión.

El camino hacia la operación comenzó semanas antes. El 11 de junio, la atleta reveló que una mala recepción durante un entrenamiento de salto cambió por completo sus planes deportivos.

Según explicó, la lesión ocurrió dos semanas antes de aquella publicación y los exámenes médicos confirmaron un desgarro de menisco acompañado de esguinces en el ligamento cruzado, situación que la obligó a detener su preparación competitiva.

“No voy a mentir, no ha sido fácil. Hay momentos de frustración, incertidumbre y miedo. Pero también he aprendido que el deporte no solo te enseña a competir cuando todo sale bien, sino a mantenerte firme cuando las cosas no salen como esperabas”, expresó entonces.

Sin Navas y Heron en Santo Domingo 2026

La lesión dejó fuera de competencia a una de las principales figuras de la gimnasia artística panameña. Navas no forma parte de la delegación que representará a Panamá en la gimnasia artística de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, cuyas competencias en la rama femenina comenzarán el próximo lunes 3 de agosto.

La selección nacional llegó el martes a territorio dominicano y este miércoles cumplió su primera jornada de entrenamientos bajo la dirección de la entrenadora cubana Yareimi Vázquez. La Federación Panameña de Gimnasia informó que Tatiana Tapia, Ana Lucía Beitía, Ana Gabriela Gutiérrez y Alyiah Lide afinan sus rutinas para el inicio del concurso.

El equipo panameño también afrontará la competencia sin la olímpica Hillary Heron, por lo que la ausencia de Navas representa otra baja sensible para una disciplina que continúa trabajando con la mirada puesta en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Panamá ha tenido representación en la gimnasia artística olímpica con Isabella Amado en Río 2016 y Hillary Heron en París 2024. Ahora, el objetivo de la gimnasia nacional es lograr la primera clasificación de un equipo completo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.