Panamá, 14 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Gimnasia

    Karla Navas se lleva el bronce en la FIG World Challenge Cup 2025

    Humberto Cornejo
    Karla Navas se lleva el bronce en la FIG World Challenge Cup 2025
    Karla Navas (d) junto con Abigail Martin (c) y Karina Schoenmaier (i). Foto: Tomada de @ffgymnastique

    La gimnasta panameña Karla Navas sigue demostrando su gran nivel a nivel internacional al lograr este domingo la medalla de bronce en la final de salto de la FIG World Challenge Cup 2025, que se disputa en París.

    Navas, de 21 años, alcanzó un puntaje de 13.883, lo que le permitió ubicarse en la tercera posición del podio. La istmeña mejoró su rendimiento respecto a la ronda clasificatoria del sábado, en la que registró un acumulado de 13.233 puntos, lo que le permitió avanzar a la final de este aparato.

    La medalla de oro fue para la británica Abigail Martin, con 14.016 puntos, mientras que la presea de plata se la llevó la alemana Karina Schoenmaier, quien obtuvo un puntaje de 14.000.

    La atleta, que hace apenas tres meses conquistó su tercer oro panamericano en el Centro de Convenciones Amador, también ganó en 2024 la medalla de bronce en las pruebas de Azerbaiyán.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Universidad en crisis: rector cobra $8,000, docentes sin pago y solo hay 123 estudiantes. Leer más
    • Tribunal de Apelaciones revoca trabajo comunitario otorgado a la dueña de los salones ‘La Parce’. Leer más
    • Fallece hijo del magistrado Cecilio Cedalise en apartamento de San Francisco. Leer más
    • Corredor de las Playas: este sería el tramo de la ampliación que tendrá peaje. Leer más
    • Thomas Christiansen igualará al Bolillo Gómez: Panamá volverá a su mejor posición histórica 11 años después. Leer más
    • Así era el entramado detectado en la DGI para evadir impuestos y crear falsos créditos fiscales. Leer más
    • Flores, cultura y tradición: Tierras Altas celebra su Novena Parada. Leer más