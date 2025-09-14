Karla Navas se lleva el bronce en la FIG World Challenge Cup 2025

La gimnasta panameña Karla Navas sigue demostrando su gran nivel a nivel internacional al lograr este domingo la medalla de bronce en la final de salto de la FIG World Challenge Cup 2025, que se disputa en París.
BRONZE MEDAL 🥉🥉🥉🥉!!!!!!— JO Gymfan para sempre🇧🇷 (@jghyCheng) September 14, 2025
KARLA NAVAS 🇵🇦 YOU ARE A Queen 👑👑!!! pic.twitter.com/St8hgmF0Cw
Navas, de 21 años, alcanzó un puntaje de 13.883, lo que le permitió ubicarse en la tercera posición del podio. La istmeña mejoró su rendimiento respecto a la ronda clasificatoria del sábado, en la que registró un acumulado de 13.233 puntos, lo que le permitió avanzar a la final de este aparato.
La medalla de oro fue para la británica Abigail Martin, con 14.016 puntos, mientras que la presea de plata se la llevó la alemana Karina Schoenmaier, quien obtuvo un puntaje de 14.000.
La atleta, que hace apenas tres meses conquistó su tercer oro panamericano en el Centro de Convenciones Amador, también ganó en 2024 la medalla de bronce en las pruebas de Azerbaiyán.